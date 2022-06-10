«Купаловцы» покажут спектакль по роману Бахаревича «Собаки Европы» 10.06.2022, 22:51

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Три показа состоятся в польском Люблине.

Театральная труппа "Купаловцы" подготовила спектакль "Гуси-люди-лебеди" по одной из частей романа Альгерда Бахаревича "Собаки Европы".

Три показа состоятся в польском Люблине в театре Юлиуша Остервы (Narutowicza 17, Lublin):

17 июня — в 19:00;

18 июня — в 14:00;

19 июня — в 18:00.

19 июня также запланирована встреча с актерами и автором романа. Начало в 21.30 на площади у Центра культуры.

Вход свободный. Актеры предлагают вместо покупки билета присоединиться к благотворительному сбору средств проекту "PAH — Polish Humanitarian Action".

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