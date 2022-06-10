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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага

  • 10.06.2022, 23:04
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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага

Уничтожили склад с боеприпасами.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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