На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага
- 10.06.2022, 23:04
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Уничтожили склад с боеприпасами.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".