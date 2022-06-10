закрыть
11 июня 2022, суббота, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Каменецком районе Брестской области обрушился мост

4
  • 10.06.2022, 23:16
  • 3,222
В Каменецком районе Брестской области обрушился мост

Фотофакт.

В Каменецком районе обрушился мост, сообщили «Зеркалу» читатели. По их словам, происшествие случилось на автодороге, которая ведет от комплекса Остромечево к деревне Тросцяница, передает «Зеркало».

В областной ГАИ уточнили, что «разрушение дорожного полотна» произошло на 19-м километре трассы Н344 Каменец — Тростяница — Лыщицы — Волчин, недалеко от деревни Рудавец. Движение по дороге сейчас невозможно.

Объехать поврежденный участок можно по автомобильной дороге Р85 Слоним — Высокое — граница Республики Польша.

В ГАИ просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко