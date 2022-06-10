В Каменецком районе Брестской области обрушился мост 4 10.06.2022, 23:16

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Фотофакт.

В Каменецком районе обрушился мост, сообщили «Зеркалу» читатели. По их словам, происшествие случилось на автодороге, которая ведет от комплекса Остромечево к деревне Тросцяница, передает «Зеркало».

В областной ГАИ уточнили, что «разрушение дорожного полотна» произошло на 19-м километре трассы Н344 Каменец — Тростяница — Лыщицы — Волчин, недалеко от деревни Рудавец. Движение по дороге сейчас невозможно.

Объехать поврежденный участок можно по автомобильной дороге Р85 Слоним — Высокое — граница Республики Польша.

В ГАИ просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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