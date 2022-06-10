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Партизаны в Херсонской области подорвали российского полковника

  • 10.06.2022, 23:28
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Партизаны в Херсонской области подорвали российского полковника

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Украинские партизаны в оккупированной Херсонской области взорвали автомобиль с российским полковником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали "УАЗик" с российским полковником и еще тремя военнослужащими", - отметил он.

Кроме того, по его словам, на днях партизаны уничтожили российскую установку "Град", которая ехала на огневую позицию для обстрела Очакова.

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