Партизаны в Херсонской области подорвали российского полковника 10.06.2022, 23:28

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Украинские партизаны в оккупированной Херсонской области взорвали автомобиль с российским полковником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали "УАЗик" с российским полковником и еще тремя военнослужащими", - отметил он.

Кроме того, по его словам, на днях партизаны уничтожили российскую установку "Град", которая ехала на огневую позицию для обстрела Очакова.

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