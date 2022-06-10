Выпускные вечера проходят в Беларуси 10.06.2022, 23:43

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Подборка из Instagram.

Сегодня в большинстве школ Беларуси проходят выпускные вечера. Парни и девушки в красивых нарядах в последний раз в полном составе видят своих одноклассников, благодарят учителей и родителей за поддержку все эти годы. Впереди — ЦТ, вступительные экзамены и студенческая жизнь. А сегодня — праздник, беззаботность и надежда на лучшее. Onliner.by подсмотрел, чем сегодня делятся 11-классники и их родители в Instagram.

Во всех регионах Беларуси сегодня царят волнение, радость и красота. Одни выпускницы выбрали школьную форму в советском стиле, другие предпочли бальные платья в пол, третьи остановились на вечерних средней и короткой длины. У парней все более предсказуемо: брюки, рубашка, пиджак или жилетка в деловом стиле.

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