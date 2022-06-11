В Беларуси введут очередное пенсионное новшество 11.06.2022, 8:13

Со следующего года.

С 2023 года в Беларуси повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 18,5 лет. С 1 января 2023 года он вырастет на полгода — до 19 лет, пишет zerkalo.io.

Минимальный страховой стаж намерены повысить до 20 лет. По планам чиновником, это должно произойти в 2025 году. Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с 5 до 10 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 155,58 рубля.

Ранее с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

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