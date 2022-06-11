Какие необычные кредиты берут белорусы 1 11.06.2022, 8:26

3,966

На свадьбу, отпуск, личный парашют.

Мало кто из белорусов, не залезая в долги, может купить квартиру и сделать в ней ремонт. Аналогичная ситуация с покупкой машины: собирать деньги можно годами — некоторым проще взять кредит и наслаждаться комфортом здесь и сейчас. А на какие еще цели белорусы берут деньги в долг? Onliner.by представляет подборку необычных кредитных историй от читателей.

Кредит на свадьбу

Про такие кредиты ходят легенды — о том, как люди берут займы перед торжеством, но праздник себя не окупает. Хорошо, если супруги счастливы и вместе расплачиваются по долгам. Но вы же помните, что половина браков в Беларуси заканчиваются разводом?

У Марины ситуация еще более необычная. Ее бывший муж занял деньги в банке на свадьбу с другой женщиной. Узнала об этом белоруска случайно, как бы «между прочим».

— Он мне говорит: «Знаешь, Марина, а у меня есть непогашенный кредит, но там такие мелочи, я с одной зарплаты его полностью погашу». Оказалось, что перед свадьбой с предыдущей женой он открыл кредитную линию на три года. Никаких арок и голубей там не было — обычная свадьба, надо было купить платье для невесты, сделать макияж, ресницы. А через два года он с этой женщиной расстался. Насколько я поняла, муж давал ей деньги на кредит, но она их тратила на себя.

Назвать точную сумму займа в долларах Марина уже затрудняется. Говорит, что к 2015 году накопилась сумма в 32 млн (это было до деноминации). По актуальному на тот момент курсу — чуть более $2000.

— И каждый месяц там нарастала стоимость хороших сапог — долларов по 150. Я тогда была в декретном отпуске, а мужа на работе сократили. Помню, что погасила что-то около 15 млн рублей со своих декретных, а остальное мы выплачивали с мужем уже позже, когда он начал ездить на заработки. Потом, кстати, у него всплыл еще один кредит, и мы тоже вместе по нему платили.

— Вы заплатили за свадьбу с другой женщиной — вас это не смущало?

— Я рассуждала так: раз мы семья, то этот долг наш общий. Чтобы вы понимали, мой бывший муж ничего на себя не тратил, все деньги приносил в семью, поэтому я так спокойно к этому отнеслась. А развелись мы уже по другой причине. Отпустила я его полностью «чистым»: со всеми долгами мы рассчитались.

Сама Марина к кредитам относится осторожно. Как многодетная мама, выплачивает около 5—6 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру (это льготный кредит на 40 лет). Иногда может взять в рассрочку телефон — считает, что с вещами первой необходимости заем может быть оправдан.

— Кредит на свадьбу я бы точно не брала. С другой стороны, если ты знаешь, что к тебе на праздник приедет бабушка-миллионерша и подарит кучу денег, то почему бы и нет? Или вот пример моей подруги: они с мужем занимали даже на обручальные кольца. Казалось бы, такое странное начало совместной жизни, а живут вместе уже 30 лет. Так что ситуации бывают разные, сложно сказать, как правильно, а как нет.

Кредит на отпуск

Есть мнение, что это один самых глупых кредитов, которые только можно придумать. Если не заработал на отпуск, то о каком отдыхе может идти речь? Но история Жанны показывает: все не так однозначно.

— До 2019 года я жила себе неплохо без кредитов и долгов — так, по мелочи иногда перехватывала что-то у знакомых и родственников. А потом взяла кредит на отдых — и не пожалела. Как только вернулась из поездки, грянул ковид. То есть благодаря кредиту я вскочила в последний вагон.

Жанна работает секретарем, зарабатывает немного — ей сложно позволить себе яркие путешествия. Повезло, что в Италии живут друзья, которые всегда готовы приютить белоруску у себя. Нужны были лишь деньги на билеты и питание в поездке.

— Сбережений у меня никогда не бывает, а отдохнуть хотелось. Поэтому осенью 2019-го я пошла и взяла потребительский кредит на 2000 рублей — под 13% в первый год, со второго года — 16% годовых. Это были очень выгодные условия. Я еще не знала, когда именно поеду в Италию, но деньги на поездку взяла. А потом «Белавиа» объявила распродажу, и все сложилось удачно — через три месяца я улетела в отпуск.

— А вам легко было тратить деньги в Италии, зная, что они кредитные?

— Абсолютно. На путешествия денег я никогда не жалею. Потратила не все, 2000 мне хватило с лихвой. Потом вернулась и платила по кредиту спокойно — получалось около 70 рублей в месяц. Я даже выплачивала суммы немного вперед, чтобы погасить кредит раньше срока.

Сейчас границы открываются, но поездок Жанна пока не планирует. Говорит, что банки предлагают «грабительские» условия, а накопить нужную сумму у нее не получается.

— Все ведь зависит от характера человека. Я же девочка, у меня постоянно появляются какие-то хотелки. Когда деньги лежат на карточке и ты знаешь, что через две недели будет аванс или зарплата, они как-то легче тратятся. Не получается копить, ну никак. Я и картами рассрочки пользуюсь — иногда очень выручают до зарплаты, — признается белоруска.

Кредит на уменьшение желудка

Некоторые белорусы берут деньги в долг на медицинские и косметологические процедуры. Так поступила Татьяна: в начале весны она оформила потребительский кредит, чтобы сделать операцию по уменьшению объема желудка.

— Уже много лет я безрезультатно борюсь с лишним весом: то худею, то толстею. Ничего не помогает, поэтому я решила пойти на кардинальные меры. Этой зимой загорелась операцией и планировала собирать деньги на нее до конца года. А потом резко подскочил доллар, все вокруг стали пересчитывать цены. Я начала волноваться, не будет ли проблем с расходниками для операции, не вырастут ли цены еще больше. Решила поторопиться и взяла кредит.

В банке Татьяна брала кредит на потребительские нужды. Получилась сумма в 6750 рублей на пять лет под 30% годовых, еще 1800 рублей белоруска заплатила из своей заначки. Самое интересное, что у героини были сбережения в долларах, которых хватило бы на операцию. Но валюту решено было приберечь дома.

— Не знаю, насколько грамотно я поступила с финансовой точки зрения, но психологически мне так было проще: доллары остались со мной. Вспомните, что было в марте: валюту же было не достать! — объясняет свой поступок Татьяна.

Платить по кредиту нужно 270 рублей в месяц. Растягивать «удовольствие» на годы белоруска не собирается, планирует рассчитаться с банком до конца года. В целом, оглядываясь назад, Татьяна считает, что все сделала правильно.

— Желудок мне уменьшили на 80%, я ем все, но очень маленькими порциями — до 60 граммов, чувства голода не испытываю. За два месяца после операции я похудела на 17 килограммов, 54-й размер одежды поменяла на 50-й. Теперь жалею только о том, что не сделала операцию раньше, а могла ведь тянуть до конца года.

Кредит на парашют

Некоторые хобби могут быть очень затратными, и тогда деньги на них приходится брать в долг. Так, в свое время Максим решил взять кредит на парашют. Мужчина объясняет, что нужная сумма для покупки у него должна была появиться через три месяца, но ждать не хотелось: парашюты тогда продавали с хорошей скидкой.

— Купол на тот момент стоил в среднем около $1500, а я нашел со скидкой за $1150. Остальные части парашюта у меня уже были (стоимость б/у комплекта — около $3000). Тогда мне захотелось именно новый купол — красивый и быстрый, — оправдывает свое спонтанное желание взять кредит Максим.

Когда белорус покупал парашют, кредиты еще не предлагали онлайн и на каждом шагу. Для оформления нужно было прийти в банк лично и пройти собеседование.

— Я подобрал в объявлениях автомобили под нужную сумму и в банке рассказывал, что хочу купить авто с рук. Банкиры стали навязывать страховку: «А вдруг с вами что-то случится?» Я скрестил пальцы и про себя улыбнулся: «Знали бы вы, на что я беру кредит».

Пока парашют делали на заказ (это занимает месяца три), Максим полностью расплатился по кредиту. Он уверяет, что переплата оказалась минимальной.

Прыгал Максим с парашютом четыре года, а потом из-за кризиса продал его и забросил хобби. А вот с кредитами так просто не завязал: брал деньги в долг и на мотоцикл, и на отдых, и на недвижимость.

— С мотоциклом все получилось очень даже неплохо. Я взял кредит зимой при низких ценах, через год продал мотоцикл в высокий сезон почти в полтора раза дороже. Продажа полностью окупила проценты по кредиту. С отпуском тоже получилось выгодно: я нашел акционные цены на билеты и слетал в Грузию на горнолыжный отдых по цене, за которую мог бы ездить в Силичи.

Но, конечно, так получается не всегда, потому что в нашей стране ставки по кредитам драконовские.

Говоря о неудачных кредитах, Максим вспоминает как раз классический заем на квартиру. В кризис он потерял возможность его выплачивать, пришлось брать дополнительные кредиты, чтобы рассчитаться по основному долгу.

— Проблема в том, что при форс-мажоре проблемы умножаются, поэтому, беря деньги в долг, нужно думать, сможешь ты их выплатить или нет. Я сейчас оказался в роли героя для другой статьи — про человека, у которого слишком много кредитов…

Кредит на помощь другому человеку

Ия брала кредит единственный раз в жизни: по доброте душевной решила помочь знакомой. В итоге практически весь долг выплачивала сама. Эта история на самом деле очень грустная, потому что должница спустя полгода погибла от ковида.

— Это была даже не близкая моя знакомая, а просто девочка, которая на протяжении многих лет заплетала мне косички. Я общалась с ней только в контексте косичек, но это было из года в год, я давно ее знала и симпатизировала ей. И вот в конце 2019 года она обратилась ко мне с просьбой одолжить 3500 рублей. Сказала, что развелась с мужем и ей срочно нужно было купить машину, чтобы работать и возить детей на кружки. Говорила, что нашла хороший вариант по соотношению цены и качества, но чуть-чуть денег не хватает. Сама она кредит взять не могла, потому что официально не работала.

В общем, с ее слов все было понятно и логично. Не знаю, что на меня нашло, но я решила войти в положение.

В тот же вечер Ия поехала со знакомой в банк и взяла в кредит те самые 3500 рублей. Каждый месяц ей нужно было платить около 200 рублей, но девушка с косичками пообещала, что берет все в свои руки и уже в феврале-марте закроет долг полностью.

— В январе она сама оплатила все с карточки. В феврале платеж был задержан, со мной связались из банка, и долг я платила сама. Позвонила знакомой, она переслала мне деньги на карточку. Потом она перевела мне их еще раз — и все, стала пропадать. Пару раз она выходила на связь, просила прощения, обещала, что скоро решит все проблемы. Я даже обращалась к адвокату, но он сказал мне, что дело проигрышное, даже если есть расписка. Мол, если с человека нечего взять, вернуть долг не получится.

Связь с девушкой в итоге потерялась, она уехала с детьми в другой район. Спустя несколько месяцев Ия снова решила проявить настойчивость и стала искать знакомую в соцсетях. Выяснилось, что должницы уже нет в живых: она умерла от остановки сердца в больнице.

— Я, конечно, очень сильно расстроилась, у нее ведь двое деток осталось. Решила, что не буду стучаться к ее семье. Хотя еще раньше отправляла заказное письмо на адрес матери с просьбой вернуть долг, то есть родственники были в курсе этого прецедента. В итоге я закрыла весь долг сама — вместе с процентами за полтора года получилось около 4 тыс. рублей.

— Какой вывод вы для себя сделали?

— Вывод понятный: кредит на другого человека ни в коем случае брать нельзя, даже на близких друзей или родственников! Конечно, помогать можно, но только в том случае, если вы делаете это безвозмездно и готовы расстаться с суммой долга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».