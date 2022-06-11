Беларусь на границе с Украиной собрала семь батальонов

Беларусь на границе с Украиной собрала семь батальонов27
- 11.06.2022, 8:35
- 8,472
Идет проверка боевой готовности.
В Беларуси на границе с Украиной собрали до семи батальонов. Также в стране продолжили проверку боевой готовности войск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным Генштаба ВСУ, было продолжено:
до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси;
до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.