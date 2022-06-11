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Беларусь на границе с Украиной собрала семь батальонов

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  • 11.06.2022, 8:35
  • 8,472
Беларусь на границе с Украиной собрала семь батальонов

Идет проверка боевой готовности.

В Беларуси на границе с Украиной собрали до семи батальонов. Также в стране продолжили проверку боевой готовности войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным Генштаба ВСУ, было продолжено:

до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси;

до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.

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