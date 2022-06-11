ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов

ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов5
- 11.06.2022, 8:53
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Новые данные о потерях России.
Потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1419 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,
артиллерийских систем - 712 (+0) ед,
РСЗО - 222 (+0) ед,
средства ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 212 (+0) ед,
вертолетов - 178 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),
крылатые ракеты - 125 (+0),
корабли / катера -13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,
специальная техника - 54 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.