ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов 5 11.06.2022, 8:53

3,394

Новые данные о потерях России.

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1419 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,

артиллерийских систем - 712 (+0) ед,

РСЗО - 222 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),

крылатые ракеты - 125 (+0),

корабли / катера -13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,

специальная техника - 54 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».