закрыть
11 июня 2022, суббота, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У поп-звезды Джастина Бибера парализовало половину лица

13
  • 11.06.2022, 9:02
  • 7,972
У поп-звезды Джастина Бибера парализовало половину лица

Это может привести к серьезным последствиям.

28-летний канадский певец и актер опубликовал видео, в котором рассказал о синдроме Рамзи Ханта, из-за которого у него парализовало половину лица.

Бибер уточнил, что из-за тяжелой болезни недавно приостановил свое турне по миру. «Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь прогрессирует», — подчеркнул он.

Бибер не может открывать правый глаз и улыбаться.

«Это довольно серьезно, как видите. Я бы хотел, чтобы это было не так. Очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться», — уточнил Бибер.

По данным Клиники Мэйо (Mayo Clinic), это заболевание — осложнение после опоясывающего лишая, который может привести к параличу лицевого нерва. Потеря слуха и паралич нерва, связанные с синдромом Рамзи Ханта, носят временный характер, однако могут стать постоянными, уточнили медики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко