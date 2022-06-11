У поп-звезды Джастина Бибера парализовало половину лица 13 11.06.2022, 9:02

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Это может привести к серьезным последствиям.

28-летний канадский певец и актер опубликовал видео, в котором рассказал о синдроме Рамзи Ханта, из-за которого у него парализовало половину лица.

Бибер уточнил, что из-за тяжелой болезни недавно приостановил свое турне по миру. «Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь прогрессирует», — подчеркнул он.

Бибер не может открывать правый глаз и улыбаться.

«Это довольно серьезно, как видите. Я бы хотел, чтобы это было не так. Очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться», — уточнил Бибер.

По данным Клиники Мэйо (Mayo Clinic), это заболевание — осложнение после опоясывающего лишая, который может привести к параличу лицевого нерва. Потеря слуха и паралич нерва, связанные с синдромом Рамзи Ханта, носят временный характер, однако могут стать постоянными, уточнили медики.

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