Какие курсы валют выставили обменники на выходные 3 11.06.2022, 9:15

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Доллар и евро снова дешевеют.

Доллар и евро дешевели на трех последних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Zerkalo.io посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,58 рубля, а евро — 2,76 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,58 рубля («Паритетбанк», «Белинвестбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк», «БНБ-Банк» — 2,561 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,84 рубля («БСБ-Банк»), а ниже всего — в «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «Приорбанк» (2,76 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк» — 2,757 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 3,5 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,57 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 4,3 рубля («Банк БелВЭБ»).

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