Зеленский выступил перед студентами британских университетов 1 11.06.2022, 9:17

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами британских университетов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Во время откровенного диалога со студентами и преподавателями британских университетов убедился в трех вещах. Война в Украине им не безразлична, ложь об этой войне – заметна и отвратительна, а правда – известна, нужна и важна. Спасибо за этот разговор и солидарность с Украиной!», – отмечается в сообщении.

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