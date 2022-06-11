Ученые: Оптимисты живут дольше 7 11.06.2022, 9:44

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Мозг можно натренировать, чтобы он мыслил более позитивно.

Продолжительность жизни оптимистов гораздо больше, чем у пессимистов. Об этом сообщили представители Гарвардской школы общественного здравоохранения (США).

Они провели исследование, в котором приняли участие 160 тыс. женщин разных рас и происхождения. Более высокий уровень оптимизма у них привел к более долгой жизни — в среднем 90 лет. Интересно, что на факторы здорового образа жизни — качество питания, физическая активность, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя — приходится менее четверти связи между долголетием и оптимизмом.

«Хотя сам оптимизм может быть обусловлен социальными структурными факторами, наши результаты показывают, что преимущества позитивного настроя для долголетия могут быть присущи разным расовым и этническим группам», — рассказал ведущий автор исследования Хаями Кога, отметив, что оптимизм — важная составляющая для обеспечения долголетия.

Это не первая научная работа, в которой обнаруживается тесная связь между долголетием и концентрацией на светлой стороне жизни. В 2019 году ученые установили, что как мужчины, так и женщины с самым высоким уровнем оптимизма имели в среднем на 11-15% большую продолжительность жизни, чем люди, которые мало практиковали позитивное мышление. И этот механизм действует при любых социально-экономическом статусе, состоянии здоровья, вредных привычках или питании.

Эксперты говорят, что оптимизм не означает игнорирование жизненных стрессов. Но когда происходят негативные события, позитивные люди с меньшей вероятностью будут винить себя и с большей вероятностью будут рассматривать препятствие как временное и преодолимое. Оптимисты также верят, что они контролируют свою судьбу и могут создавать возможности для того, чтобы в будущем произошли хорошие вещи.

Стремление видеть во всем положительные стороны даже укрепляет здоровье: такое мышление поддерживает хороший ритм сердца, иммунную систему, улучшает функцию легких и снижает риск смертности. Лишь 25% человеческого оптимизма запрограммировано генами. Остальное зависит от того, как человек реагирует на жизненные неурядицы. Психологи говорят, что мозг можно натренировать на то, чтобы он мыслил более позитивно.

Один и способов — представлять себя в будущем, где решены все проблемы и достигнуты все цели. Очень помогает обыкновенная запись своих конкретных достижений и попытка пережить этот успех еще раз в своих мыслях. Такая ежедневная практика значительно улучшает позитивные ощущения. Еще один способ укрепить оптимизм — вести дневник, посвященный только позитивным событиям жизни. Как и фитнес, тренировки на оптимизм требуют регулярности, передает CNN.

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