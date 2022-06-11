Зеленский о союзе Украины, Британии и Польши: Мы говорим о деталях гарантий безопасности для всего региона 2 11.06.2022, 10:19

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Польша и Велкобритания поддерживают Украину не словом, а действиями.

В треугольнике Украина–Польша–Великобритания уже обсуждаются детали будущих гарантий безопасности для Украины и региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами Великобритании, видео опубликовано 10 июня в Fаcebook Офиса президента Украины.

"Сегодня в ситуации полномасштабной войны некоторые партнетства, некоторые идеологии безопасности выстраиаются сами по себе. Они зависят от обществ и их лидеров. И вот этот треугольник постролся сам по себе. Мы очень близки. Кроме истории есть современность, в которой с первого дня у нас была безопасностно-политическая химия между лидерами трех государств. С первого дня были построены наши отношения на поддержке", 2 подчеркнул он.

Зеленский отметил, что почти ежедневно Украина имеет коммуникаицию с лидерами Польши и Великобритании на разных уровнях.

В свою очередь, эти страны, по его словам, поддерживали Украину не словом, а действиями: "Это было оружие. Главным хабом была Польша, а главным промоутром, кроме США, был официальный Лондон".

"Когда мы победим – а мы точно победим, мы будем считать, что победа эта общая. И те, кто был на этом пути, и будут строить ммасштабные безопасностные будущие проекты. В этом треугольнике мы уже говорим о деталях будщих гарантий безопасности для Украины и региона", – сказал президент Украины.

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