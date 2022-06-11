ВСУ «накрыли» оккупантов в Северодонецке во время совещания 4 11.06.2022, 10:55

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У захватчиков серьезные потери.

Украинские бойцы уничтожили оккупантов, которые проводили "совещание" во Дворце культуры химиков, что в Северодонецке. Враг понес значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Недавно русня попыталась провести совещание в Доме химиков, но что-то там "нахимичили" и начали погибать. Сейчас еще детальной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна влетали гранаты, снаряды... Потом, возможно, будет более детальная информация, узнаем, кто именно у них там погиб от той "химии" в Доме химиков", - рассказал Гайдай.

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