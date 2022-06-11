Страны Бухарестской девятки выступили за дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО 2 11.06.2022, 11:13

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Принята декларация.

Участники саммита Бухарестской девятки выступили за укрепление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита 10 июня, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в ответ на войну России против Украины НАТО укрепил свою позицию сдерживания и обороны на всем восточном фланге, от Балтийского до Черного моря, создал четыре новых боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также усилил существующие боевые группы НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

"Смотря в будущее, нам необходимо значительно укрепить нашу позицию сдерживания и обороны в направлении современной передовой обороны сбалансированным, надежным, последовательным, устойчивым и адаптированным образом на всем восточном фланге, учитывая национальные особенности", - говорится в заявлении.

Страны подчеркнули, что должны увеличить многоаспектное присутствие союзников и обеспечить, "чтобы у нас были совместные боеспособные силы в мирное время, своевременно усиленные силами, огнем и средствами, улучшенные механизмы управления и контроля, усиленная противовоздушная и противоракетная оборона, улучшенная инфраструктура, военная мобильность и устойчивый доступ к цепочке поставки топлива".

В саммите, созданном Румынией и Польшей в 2015 году, приняли участие президенты Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии и Болгарии, а президенты Чехии и Словакии принимали участие в режиме онлайн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также посетил встречу дистанционно.

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