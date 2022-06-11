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Какая погода ожидает белорусов в эти выходные

  • 11.06.2022, 11:16
  • 1,028
Какая погода ожидает белорусов в эти выходные

Прогноз.

Эти выходные в Беларуси будут жаркими, следует из прогноза Гидрометцентра. В субботу, 11 июня, температура воздуха днём прогреется до +22..+28°С, а по юго-востоку столбик термометра поднимется до +29..+32°С.

Жару компенсируют кратковременные дожди, в отдельных районах могут пройти грозы. При грозах умеренный ветер может усиляться до порывистого.

В Минске будет облачно, возможен и кратковременный дождь, и кроза. Максимальная температура воздуха днем +24..+26°С, вечером +19..+22°С

А в воскресенье, 12 июня, погоду в стране будет определять малоактивный атмосферные фронт, который идёт на Беларусь с Балтики. Как и в субботу, местами возможны кратковременные дожди и даже грозы. И всё же будет тепло: минимальная температура воздуха ночью +10..+17°С, максимальная днем +21..+28°С.

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