«Хочу в Минск, но всегда буду возвращаться в деревню» 1 11.06.2022, 11:28

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Фото: Onliner

Репортаж из школы, в которой выпустили всего пять учеников.

В пятницу по всей стране с разным градусом помпезности отгремели школьные выпускные. Журналисты «Онлайнера» сгоняли в Логойский район и увидели, как выпускной проходит в деревенской СШ, где 11-й класс закончили всего лишь 5 учеников. В этой недолгой поездке нашлось место всему — и разговорам про взрослую жизнь, и трогательным эмоциям, и душевной истории, в которой дети в трудную минуту поддержали своего учителя.

«Такие маленькие выпуски у нас были не всегда»

Шестьдесят километров по обжигающему асфальту в мядельском направлении — и мы из Минска переносимся в небольшой агрогородок Калачи. Из динамичного и знойного города попадаем в совершенно другую реальность. Вместо супермаркетов здесь магазин с лиричным названием «Над возерам», крупные предприятия заменяет СПК, а взамен модной столичной гимназии — двухэтажная школа, где учится меньше 100 человек.

Чтобы понять, сколько детей ежегодно оканчивают местную школу, необязательно заглядывать в журналы. По традиции всю информацию о себе бывшие ученики оставляют краской на дороге. Причем выглядит это довольно мило. К примеру, в 2017-м, согласно надписям, выпускниками стали два Вовы, Лиза, Диана, Аня и Катя — всего 6 человек, а в этом году аттестат будет выдан лишь пятерым ученикам. Традиционного буквенного обозначения — «А» или «Б» — у класса нет, и в местной школе он называется просто — 11-й.

Фото: Onliner

— Такие маленькие выпуски были не всегда, — разъясняет нам ситуацию директор школы Александр Шило. — В первой половине 1990-х они были достаточно большие, и из школы выпускалось и по 18, и по 20 человек.

Когда я пришел работать сюда в 1989 году, в школе училось 175 человек, сейчас — 51. Количество выпускников стало потихонечку уменьшаться уже в 2000-х.

Важно отметить, что 10 наших учителей являются выпускниками калачанской школы. Это хорошая традиция, которая укрепляет наш коллектив, у нас царит хорошая дружелюбная атмосфера. Ценим свои кадры и стараемся их сохранять.

Фото: Onliner

До начала выпускного остается полчаса. Заходим в прохладный вестибюль и сразу встречаем двух парней с зелеными лентами, повязанными через плечо.

Фото: Onliner

Один из них — Иван Шило, младший сын директора школы. Он признается, что закончил учебный год достаточно хорошо, гордится десяткой на экзамене по истории Беларуси и готовится к поступлению на бюджет в Минск.

— Со школой связано очень много приятных воспоминаний. У нас, например, была хорошая традиция — часто по пятницам играли с учителями в волейбол, — вспоминает Иван. — Кроме того, наш класс активно участвовал в различных мероприятиях. Мы помогали школе и развивали ее. Я вместе с Мишей Мардасом занимался физкультурой, а Антон Кунский занимал призовые места на конкурсе чтецов. Жалко, конечно, что расстаемся со школой. Но, в принципе, я думаю, что с нашим классом мы будем встречаться и дальше — он у нас очень хороший и дружный.

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Что касается меня, хочу как отец и старший брат поступить в Белорусский государственный университет физкультуры. Больше склоняюсь к специальности «учитель физкультуры», а потом буду смотреть уже по желанию.

— Какие у тебя вообще планы? Хочется переехать в большой город или остаться в Калачах?

— Если школа и дальше будет работать, то хотелось бы вернуться в Калачи. Все-таки здесь все знакомые. Но жить в городе — в Логойске — это тоже вариант. Я не против.

Вскоре к разговору присоединяется и другой выпускник — тот самый Антон Кунский. Ближайшее будущее он хочет связать с учебой в Академии МВД, переехав ради развития в Минск, хотя признается, что жизнь в деревне ему нравится больше.

Фото: Onliner

В коридоре, ведущем к спортзалу, мы встречаем девушку в симпатичном платье с длинными рукавами. Это Диана Ермилова. Живет в соседней деревне Мышицы. Девушка рассказала, что платье к выпускному она купила в Минске — в торговом центре «Силуэт». Со столицей она хочет связать и свое будущее. У нее очень высокий средний балл (9,7), и она уже даже определилась, кем бы хотела работать после университета.

Фото: Onliner

— Диана, объясни, как тебе училось в таком маленьком классе?

— Не сделать домашнее задание невозможно, потому что ты знаешь, что тебя обязательно спросят. Но в целом это достаточно круто. Не было ощущения, что класс разделился на две группы, как это бывает. У нас была маленькая дружная семья.

— В какой университет поступаешь?

— Буду смотреть по баллам после ЦТ, куда поступать, — или в БГУ, или в педагогический университет им. Максима Танка. Хочу стать психологом и помогать людям, а свое будущее я вижу очень подвижным и, скажем так, ярким. Я сама вершу свою судьбу и вправе делать ее такой, какой хочу. Думаю, у меня будет интересная жизнь в городе — в Минске. Часто там бываю, мне там нравится, и я хочу туда перебраться.

— Каково прощаться со школой?

— Так как живу в деревне, мне бы хотелось побыстрее уехать. Здесь скучно. Но с другой стороны, грустно: здесь родные люди, друзья, знакомые, хорошие одноклассники... В любом случае я по возможности буду возвращаться домой. Мне нравится именно моя деревня, и я считаю ее красивой.

Еще одна выпускница Валерия Иванец собирается поступить в колледж в Минск, отучиться на повара и найти себе работу, а ее одноклассник Михаил Мардас тоже хочет в колледж — на машиностроение. С профессией не определился, но тоже не против переехать из своей деревни Кременец в столицу.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

«У нас все живут скромно и дорогие выпускные не проводят»

Торжественная церемония началась в районе пяти часов. Пока выпускники стояли под палящим солнцем, поодаль — в тенечке — от жары прятались их родители и друзья. Среди них за происходящим наблюдают Анастасия и Денис — родители Дианы Ермиловой. Женщина рассказала, что работает поваром в Минске, но ради выпускного взяла выходной.

— Ой, сегодня день такой.... Мы все нервничали — и я, и Диана. Но она у нас сильная девочка — особо вида не подает, но я же все видела, — говорит Анастасия.

— В столице выпускные принято проводить с красными дорожками и другими пафосными вещами. Вы собирались организовать что-то необычное для детей?

— Тут все иначе. У нас все люди живут скромно, считают деньги, и таких дорогих мероприятий никто не проводит.

Пока разговаривали, началась торжественная часть. Сначала директор школы раздал аттестаты ученикам 9-го класса, а потом перешел к 11-классникам. Вообще все выглядело достаточно трогательно. Вручая документ сыну, Александр Шило не удержался и крепко обнял Ивана.

Фото: Onliner

А во время душевного стихотворения, посвященного родителям, слез не смогли сдержать ни мамы, ни учителя. Закончилось все вальсом, напутствиями от педагогов, после чего немного уставших от зноя школьников повели на прощальную экскурсию в школу.

Фото: Onliner

Сначала ребята в музее вписали себя в список выпускников, а затем их ожидал настоящий сюрприз. Учительница начальных классов Татьяна Лысикова показала им на компьютере архивные видео и фотографии, а затем подарила выпускникам их тетради и рисунки, сохранившиеся с первых классов.

Фото: Onliner

— Я очень удивлена, — говорит Диана. — Даже не думала, что они сохранились, и ничего из них не помню, хотя почерк похож.

Пока ребята ходили по знакомым кабинетам, на первом этаже их ожидала классная руководительница Людмила Мороз. Кажется, среди всех присутствующих она была расстроена больше всех. Прошлым летом женщина серьезно повредила ногу, из-за чего вынуждена была долго восстанавливаться и не могла целый год ходить на работу. Несмотря на это, по просьбе в том числе учеников она осталась классным руководителем и постоянно была на связи с детьми с помощью рабочего чата в вайбере.

Фото: Onliner

— Конечно чувствую грусть, — говорит учительница. — Не хочу расставаться со своими детьми. Я вместе с ними ухожу из школы. Мне 63 года, я уже на пенсии, и нужно уходить вовремя. Дело в том, что я целый год была классным руководителем, но при этом не была с ними в школе.

Они не бросили меня в трудную минуту, не предали, постоянно навещали и хотели, чтобы я до конца 11-го класса была их классным руководителем. И я им очень благодарна за эту преданность, внимание и поддержку.

В душе у меня сейчас пустота. Понимаете? Напоследок судьба дала мне возможность быть с этими детьми. Они очень добрые и любознательные, а это сейчас редкость. У них есть очень сильное желание узнавать, понимать, любить своих родителей...

«Как будем праздновать? Торт большой купила»

Но на этом выпускной не закончился. На четырех машинах ребята и их близкие отправились на районный бал выпускников в Логойск, где вечером собрались школьники со всего района.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Организаторы решили покреативить и на этот раз предложили выпускникам представить себя пассажирами авиалайнера, а церемонию сравнить с комфортабельным полетом.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

По такому случаю ведущие облачились в костюмы стюардессы и бортпроводника. Речи, награждения и пожелания молодежь немного утомили. Но когда стали выступать родители и в вальсе закружились выпускники, все изрядно оживились.

Фото: Onliner

Официальная часть закончилась после десяти часов традиционным запуском шариков в вечернее небо. После этого все начали постепенно расходиться, а наши герои решили вернуться в Калачи и посидеть в камерной обстановке дома у классного руководителя.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

— Чем буду их угощать? Я торт большой купила с салютом. Шашлык будет — они же голодные, — говорит Людмила Мороз. — А потом мы все вместе пойдем встречать рассвет и напишем на мосту свои имена.

Буквально через несколько часов так оно и произошло. Вот такое фото мы получили ранним утром:

Уже через день выпускники продолжат подготовку к ЦТ — на 16 июня назначено тестирование по русскому языку. Вскоре к новому учебному году начнет готовиться и школа в Калачах. И если ничего сверхъестественного не произойдет, в следующем году ожидается крайне удивительный выпускной. Планируется, что 11-й класс в 2023-м тут закончит всего лишь один ученик. Кажется, мы уже знаем, куда нужно будет ехать на следующий выпускной.

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