Украинский дипломат посоветовал, что делать, чтобы Германия помогала оружием в войне против РФ 2 11.06.2022, 11:37

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Нужно оказать влияние на позицию канцлера ФРГ.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью НВ посоветовал писать немецкому канцлеру Олафу Шольцу письма, чтобы повлиять на его позицию по поставке оружия в Украину.

«Когда меня спрашивают люди, что они могут сделать, чтобы Германия стала помогать оружием, я отвечаю: „Заваливайте письмами канцлера“. На такие вещи политики реагируют живо, потому что комплекс после Второй мировой войны у них еще остался и они не хотят, чтобы новый возник из-за плохой помощи», — заявил он.

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