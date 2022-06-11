Максим Галкин поделился видео с концерта в Израиле

Максим Галкин поделился видео с концерта в Израиле1
- 11.06.2022, 11:50
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Пародист часть прибыли будет отдавать на поддержку Украины.
Российский пародист Максим Галкин, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал с женой и детьми в Израиль, сейчас выступает там с концертами.
Недавно он заявил, что часть прибыли будет отдавать в качестве благотворительных пожертвований Украине.
В Instagram начали появляться короткие отрывки его выступления. На видео можно заметить, что на мероприятии у пародиста настоящий аншлаг - заполнены все места.
После завершения его концерта весь зал аплодирует стоя, а фанаты продолжили благодарить комика за его творчество уже в социальных сетях.