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Максим Галкин поделился видео с концерта в Израиле

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  • 11.06.2022, 11:50
  • 1,718
Максим Галкин поделился видео с концерта в Израиле

Пародист часть прибыли будет отдавать на поддержку Украины.

Российский пародист Максим Галкин, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал с женой и детьми в Израиль, сейчас выступает там с концертами.

Недавно он заявил, что часть прибыли будет отдавать в качестве благотворительных пожертвований Украине.

В Instagram начали появляться короткие отрывки его выступления. На видео можно заметить, что на мероприятии у пародиста настоящий аншлаг - заполнены все места.

После завершения его концерта весь зал аплодирует стоя, а фанаты продолжили благодарить комика за его творчество уже в социальных сетях.

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