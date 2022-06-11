Сами все выбрали Леонид Невзлин

11.06.2022, 12:19

Прихлебатели Путина боятся завтрашнего дня.

Уровень высказываний, которые позволяют себе обитатели Кремля и его ближайших окрестностей, давно уже напоминает разговоры в самой низкопробной пивной советских времен. Все больше ругани, остервенелой, но беспомощной. Конечно, это новая форма лизоблюдства. Желание понравиться Путину. Показать, что они в струе путинского «мочить в сортире». Ну или под струей, как угодно. И научились хамить всему миру и своему населению в унисон с вождем.

Но не только в угодливости дело. Есть еще боязнь завтрашнего дня. Есть еще и тоска по пропавшей жизни. Эти люди готовили себе совсем другую карьеру и другой ее финал. Загребать деньги в России, наслаждаться властью в России, но самой жизнью наслаждаться в совсем других местах. Как раз тех, которые они теперь проклинают и которые хотят растоптать. Вот та самая Европа, до которой не доплыть, не долететь (Лавров теперь точно знает), не дошагать. В которой нет места ни Путину, ни его прихлебателям.

А еще ведь - жены и любовницы, дети и внуки. Они тоже собирались жить по-другому и в других местах, им тоже казалось, что санкции это что-то, не имеющее к ним отношение. Теперь жены, не допущенные до дворцов, и подружки, оставшиеся без миланских и парижских магазинов, дома грызут своих благоверных. А те уж отвыкли.

Дети нацеливались на Оксфорд или Стэнфорд, а теперь им надо тащиться в плесневелое МГИМО, из которого ходу только в такой же плесневелый МИД. А главное, еще и санкций дети за папаш и мамаш отхватили, а ведь казалось им, че такого они-то сделали? Потому некогда любимые родители потихоньку превращаются в объект ненависти. Врунов, которые пообещали шикарную жизнь на весь мир, и обманули.

Вот и остается медведевым и володиным изливать злобу на весь мир. Тем паче в публичном пространстве, потому что так можно заодно лизнуть пятку начальнику. Жалеть их нечего. Сами все выбрали. Жалко тех, кто гибнет из-за хамоватых, страшно испуганных, не имеющих будущего ни для себя, ни для своих детей злобных карликов.

Леонид Невзлин, Facebook

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