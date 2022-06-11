В каких водоемах не стоит купаться в эти выходные 11.06.2022, 13:04

Специалисты провели обследования 349 зон рекреации.

Синоптики прогнозируют, что в Беларуси сегодня будет до +32°С. Тем временем санитарно-эпидемиологическая служба проводит мониторинг состояние зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 349 зон рекреации. В некоторых из них показатели безопасности воды не соответствуют нормам.

«Исследовано 1081 проба воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 5 проб по микробиологическим и 2 пробы по санитарно-химическим показателям», — сообщает санитарно-эпидемиологическая служба.

Санэпидемиологи рекомендовали ограничить купание для детей на трех зонах рекреации Могилевской области:

городской пляж на реке Днепр (Ленинский район Могилева);

пляж на реке Днепр в агогородке Полыковичи (Могилевский район);

водоем деревни Вильчицы (Могилевский район).

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