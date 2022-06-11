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Верка Сердючка выступила в киевском метро в поддержку ВСУ

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  • 11.06.2022, 13:09
  • 1,344
Верка Сердючка выступила в киевском метро в поддержку ВСУ

Видео.

Певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил концерт в столичной подземке на станции Майдан Независимости для украинских воинов. Исполнитель предстал в фирменном эпатажном образе со звездой на голове, но в камуфляжной куртке, передает apostrophe.ua.

Видео с выступлениях делятся пользователи в сети.

Верка Сердючка исполнила свое знаменитое "Геть з України, москаль некрасівий". Этот хит Данилко впервые спел в 2004 году в образе балерины Беллы Куценко. На сей раз к нему присоединилась грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая также поддержала Украину.

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