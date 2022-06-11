Сколько стоили овощи и фрукты год назад и сколько стоят сегодня 3 11.06.2022, 13:35

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Что и на сколько подорожало.

Июнь 2021-го

Июнь 2022-го

Молодой картофель год назад стоил от 3 до 5 рублей (Ждановичи), 2.90-3.20 рубля (Заславль), прошлогодний картофель — от 1.50 до 1.80 руб. (Ждановичи), от 1.30 (Заславль).

В этом году на Комаровке ранний картофель продается по 4-5 рублей за килограмм, пишет «Солидарность».

Клубника год назад на Комаровке стоила от 8 рублей (мелкая ягода), отборные ягоды шли за 13-16 рублей. Такие же цены были в Ждановичах, в Заславле клубнику (остатки) продавали за 8 рублей, отборные ягоды стоили от 13 рублей и выше.

На этой неделе клубнику на Комаровке продают по цене от 9 до 16 рублей.

Черешня год назад стоила 20 рублей в Ждановичах, в Заславле — 12.50-14.50 рублей.

Сегодня черешня на Комаровке стоит от 13 до 17 рублей.

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