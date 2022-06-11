Сгорела вся техника: фото последствий пожара в воинской части в РФ 15 11.06.2022, 13:52

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Техника использовалась россиянами в войне против Украины.

11 июня, в субботу, в Брянской области на складе военной техники произошел масштабный пожар, в результате которого сгорело большое количество оккупантской техники, которая использовалось в войне против Украины.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале РФ.

Там написали, что на месте происшествия, а именно в военной части, расположенной в Клинце, не нашли осколков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. К тому же не обнаружен факт обстрела из украинского БпЛА.

В результате мощных взрывов, прогремевших на складе, случился пожар и сгорело большое количество военной техники из ремонтной зоны, которая использовалась во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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