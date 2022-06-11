ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях

ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях1
- 11.06.2022, 14:09
- 6,012
Освобожден поселок Таврийское.
Херсонская городская рада сообщает, что украинские защитники ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях.
"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области", - отмечает городская рада в Facebook.
Отмечается, что полностью под контролем Украины находится поселок Таврийское.
Российские оккупационные войска для минирования Херсонской области завезли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба ГУР.
По данным ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Российское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.