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ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях

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  • 11.06.2022, 14:09
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ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях

Освобожден поселок Таврийское.

Херсонская городская рада сообщает, что украинские защитники ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области", - отмечает городская рада в Facebook.

Отмечается, что полностью под контролем Украины находится поселок Таврийское.

Российские оккупационные войска для минирования Херсонской области завезли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба ГУР.

По данным ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Российское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.

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