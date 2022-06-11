Куда поехать отдохнуть? 11.06.2022, 14:23

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Основные маршруты для белорусов этим летом.

Этим летом мир открылся для туристов после длительных коронавирусных ограничений. Но не для беларусов. Действия властей привели к тому, что в нашу страну почти не летают самолеты, а гражданам трудно получить визы. Стоимость отдыха выросла, выбор стран, в которые можно поехать, уменьшился, пишет Белсат.

Улететь из страны в отпуск все же можно, переплатив и проведя в полете вдвое больше времени, чем это было раньше. Рассказываем, какие сейчас направления для отдыха популярны у беларусов, сколько это стоит и какие есть особенности.

Турция

Турция – одно из самых популярных направлений для отдыха, самое посещаемое среди беларусских туристов. В эту страну не нужна виза, до нее не так сложно добраться из Минска, а во время эпидемии Турция принимала туристов без тестов и карантина.

Сезон в Турции длится с апреля по октябрь, на море можно отдыхать все лето. Можно выбрать средиземноморское побережье – Анталья, Аланья, Сиде, Кемер, или Эгейское побережье – Бадрум, Кушадасы, Мармарис, Фетхие, Даламан, где будет не так жарко, а море там холоднее на несколько градусов. Самые жаркие месяцы в Турции – июль и август.

Надо отметить, что время полета в Турцию из Минска увеличилось в два раза из-за облета территорий. Если раньше путь напрямую занимал менее трех часов, то сейчас выходит это около шести. К тому же есть вероятность попасть на рейс с пересадкой в Стамбуле, что выльется в дополнительные часы. Что увеличивает и стоимость билетов на самолет. Так, например, билеты от «Белавиа» в Анталью на начало августа стоят 400-700 евро на одного человека в одну сторону. Причем билетов эконом-класса практически не осталось. К тому же билеты предлагаются с пересечением в Стамбуле, а всего рейс занимает от 9 до 14 часов.

Самолет Минск – Стамбул стоит 330 евро в одну сторону на одного человека.

Турфирмы предлагают готовые туры в Турцию с вылетом из Минска, однако цены на них по сравнению с прошлым годом сильно поднялись. Например, в начале августа туры на двоих в Анталье на десять ночей стартуют от 1500 евро за трехзвездочный отель и выше.

«Сейчас ценник в Турцию стал очень дорогой. Если в прошлом году тур в хороший отель на 10 дней на двоих стоил 2100 евро, то сейчас выходит более 3500 евро. Возможно это из-за инфляции в стране. Плюс стоит учитывать доплаты, которые ввели за облет территорий», – говорит работница Минского туристического агентства.

Однако отдых в Турции из Минска популярен не только у беларусов. После начала войны в Украине некоторые авиакомпании на время приостановили полеты в Россию из-за операционных рисков, связанных со страхованием и лизингом. Часть туров от беларусских туроператоров в Турцию была выкуплена россиянами, рассказывает работница агентства.

Египет

Отдых в Египте также пользуется популярностью среди беларусов. Летом там очень жарко, но сухо. Воздух днем в июле – августе нагревается до 32 до 35 градусов тепла. Два основных туристических направления в Египте – Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Египетская виза на срок 30 дней оформляется в аэропорту по прилету. Также для отдыха в Египте нужно сделать один тест за 72 часа до заезда, справка с отрицательным результатом должна быть по-английски и с QR-кодом. Однако вакцинированы и дети до 12 лет от теста освобождены.

Перелет из Минска в Египет со всеми облетами теперь составляет до 10 часов вместо 4-5 часов. Причем самолет с туристами летит через Казахстан, где дозаправляется в актах.

«В Египет из Минска летят с пересадкой в Казахстане, там дозаправляют самолет, и полет из-за этого получается около 10-11 часов. А раньше было 4-5 часов. Когда самолет прибывает дозаправляться, из него никто не выходит, никто не имеет права даже встать с кресел из-за безопасности. И эта заправка может быть час, полтора, два. С детьми это очень сложно», – отмечает работница фирмы.

Цены на отдых в Египте практически такие же, как и на отдых в Турции: самолет будет стоить дороже из-за большего расстояния, а вот отели дешевле. В среднем стоимость тура в начале августа в Хургаде на 10 ночей на двоих составляет 1500-2000 евро.

Объединенные Арабские Эмираты

Третье по популярности место для отдыха у беларусов – Объединенные Арабские Эмираты. Летом в ОАЭ очень жарко и душно, средняя температура воздуха днем составляет 40 градусов тепла, но может доходить и до 45, поэтому для отдыха лучше дождаться осени. Однако в последнее время во многих учреждениях и общественном транспорте установили кондиционеры, жару можно снести. К тому же в Арабских Эмиратах хороший шопинг и сервис.

Беларусским туристам виза не нужна, а быть в стране возможно до 90 дней.

Если вы не привиты, за 48 часов до прилета нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус (дети до 12 лет тест не сдают). По прилету в аэропорт могут выборочно попросить бесплатно сдать тест.

Стоимость тура в ОАЭ ниже, чем в Турции и Египте. Тур в начале августа на 10 ночей на двоих можно найти за 1000 евро и выше.

Так, например, рейс Минск-Дубаи стоит 300 евро, полет занимает более 6 часов.

Грузия

Грузия за последние несколько лет также понравилась беларусам для отдыха, а для некоторых оказалась новым домом – там сейчас большая беларусская диаспора, образовавшаяся после беларусских протестов в 2020 году. Однако нужно учитывать, что сначала войны в Украине отношение к беларусам и россиянам ухудшилось, а цены из-за волны новых эмигрантов увеличились.

Одно из главных преимуществ Грузии-то, что в Беларуси со страной есть прямые авиасообщения: «Белавиа» летает в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Однако билеты на эти направления исчезают довольно быстро. Цены на билет Минск-Батуми в одну сторону варьируются от 250 до 350 евро, полет занимает 4,5 часа.

Агентства предлагают туры в Батуми, начиная от 1300 евро. Это цена за двух лиц на начало августа за 10 ночей. В Тбилиси туры стоят примерно столько же.

Испания и страны Европы

Испания несколько лет подряд оставалась востребованным вариантом отдыха у беларусов. Однако из-за сложности получения шенгенской визы в 2022 году такой вариант могут разрешить не все.

Чаще всего после снятия ограничений на выезд из Беларуси те, кто у кого уже есть виза, самостоятельно приезжают в Польшу или Литву и уже оттуда едут на европейские курорты. Также в 2022 году активизировались автобусные путешествия по Европе, в том числе с отдыхом на море. В этом случае турфирма помогает оформить визу. Средняя стоимость такого тура – около 500 евро за человека.

Если хочется сэкономить или не проводить в перелетах целый день, можно всегда отдохнуть в Беларуси, например, познакомиться с беларусским агротуризмом, который активно начал развиваться с началом эпидемии, или провести выходные на озерах.

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