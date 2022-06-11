Умер основатель ансамбля «Хорошки» 11.06.2022, 15:01

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Николай Дудченко скончался на 79 году жизни.

На 79-м году жизни скончался хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, основатель ансамбля "Хорошки" Николай Дудченко. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе ансамбля.

Николай Дудченко внес значительный вклад в развитие современной национальной профессиональной хореографии и концертного искусства. За годы работы в Белорусском государственном академическом заслуженном хореографическом ансамбле "Хорошки" он был сценаристом и балетмейстером-постановщиком многих номером.

"Коллектив глубоко скорбит по поводу смерти Николая Григорьевича и приносит соболезнования родным и близким", - отметили в пресс-службе.

Николай Дудченко родился в 1944 году в российском Челябинске. Звание заслуженного деятеля искусств Беларуси получил в 1999 году. Балетмейстер-постановщик опер "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана, "Кармен" Жоржа Бизе. Автор сценариев и постановщик юбилейных мероприятий.

Ансамбль "Хорошки" - живая легенда белорусов. Коллектив был создан в 1974 году при Белорусской государственной филармонии хореографами Валентиной Гаевой и Николаем Дудченко.

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