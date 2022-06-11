Кто возместит белорусам ущерб, если из-за плохой воды испортилась сантехника? 11.06.2022, 15:33

Мнение юриста.

- Из-за плохого качества воды сантехника вышла из строя. Года не прошло, как я ее поменяла. Кто должен компенсировать стоимость смесителя? - задал вопрос aif.by житель Гродно.

Изначально нужно установить точную причину поломки. Перед покупкой нужно проверить комплектность и целостность товара. Гарантия на изделие обычно распространяется только на его производственные дефекты. На повреждения, возникшие в связи с некачественно произведенным монтажом, самостоятельными конструктивными изменениями, внешними факторами (в том числе некачественной водой), гарантия, как правило, не распространяется.

Если будет установлено, что смеситель сломался именно из-за плохого качества воды, то потребитель вправе требовать компенсации от организации, виновной в этом, комментирует юрист Виктор Лещенко. Причинами плохого качества воды могут стать, например, ненадлежащая работа очистных сооружений, аварийное состояние или порыв водопроводных труб, находящихся на балансе населенного пункта, износ внутриквартирных труб. Установив причину плохого качества воды, можно определить и непосредственного виновника – предприятие, осуществляющее водоснабжение, конкретное физлицо или др.

В любом случае нужно проведение экспертизы экспертным учреждением. Урегулировать вопрос можно в досудебном или судебном порядке. Но в суде нужно доказать тот факт, что вред возник именно в результате противоправного действия ответчика.