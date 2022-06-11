Троица: Когда отмечают, главные традиции и приметы
- 11.06.2022, 15:37
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У православных это один из главных церковных праздников.
В воскресенье, 12 июня, православные белорусы будут отмечать один из самых главных церковных праздников - Троицу.
"Апостроф" по случаю праздника перечисляет его главные традиции и напоминает, какие существуют приметы на Троицу.
Троица 2022 - главные традиции
Один из главных православных праздников отмечается посещением церкви. Этот день верующие считают особенным, а в храмах проводят торжественные богослужения.
Церкви и дома на Троицу украшают зеленой аиром, пряными травами, ароматными цветами, а священники надевают ризы зеленого цвета. Раньше по случаю праздника занимались сбором лекарственных трав, которые, согласно поверьям, приобретают в этот день особую силу.
Полынь, пижму, чабрец, мелиссу, мяту, аир и васильки зачастую приносят в церковь для освещения, после чего их хранят в домах в течение года.
Троица 2022 — приметы
На Троицу предки не планировали свадьбы, но охотно приглашали в гости будущих сватов. Поверья гласят, что если на праздник ожидается сватовство - брак будет крепким и счастливым. Дождливая Троица предвещает грибной год и хороший урожай в поле.
Если на улице во время праздника теплая погода - хорошо уродят огурцы, а если холодно - лето будет дождливым и пасмурным. Прилет стрежей на Троицу означает скорый приход тепла, а звуки, которые издает кукушка, гласят о необходимости посева льна.