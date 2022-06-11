В Беларуси появилась новая схема мошенничества 11.06.2022, 16:01

Пострадали уже около 100 человек.

В Беларуси уже около ста человек стали жертвами новой схемы двойного обмана, которую реализуют злоумышленники. Сообщается, что суть нового вида обмана граждан следующая.

Мошенники создали в одной из популярных социальных сетей фейковый аккаунт, который оформили под страницу реально существующего известного бренда мебели. На странице, у которой более 20 тысяч фолловеров, размещен каталог продукции, по ценам, которые в несколько раз ниже рыночных.

- Обязательное условие сделки - 100% предоплаты. После перечисления денег исполнители перестают отвечать заказчикам, - комментируют в милиции.

При этом мошенники используют для конспирации личные данные подставных лиц. Предварительно злоумышленники связываются с продавцами тех или иных товаров с сайтов частных объявлений, всячески выманивают их личные данные.

Затем открывают на них счета, куда покупатели мебели отправляют предоплату. Дальнейшие шаги просты: со счетов деньги переводятся на зарегистрированные за границей электронные кошельки.

Сообщается, что только в Минской области число пострадавших превышает три десятка.

Каждый из них потерял от 300 до 500 белорусских рублей.

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