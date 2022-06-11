Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам заключения 1 11.06.2022, 16:07

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Жанин Аньес

Жанин Аньес признали виновной в неконституционных решениях и нарушении служебных обязанностей.

Суд в Ла-Пасе приговорил бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по обвинению в госперевороте 2019 года, сообщает dw.com

Суд признал Аньес виновной в "неконституционных решениях" и "нарушении служебных обязанностей" в период, когда она заняла пост временного президента страны на волне протестов против бывшего главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года.

"Мне отказали даже в праве присутствовать на моем собственном суде, если его так можно назвать. Они отказывали мне во всем и обращались со мной хуже, чем с кем-либо, но я была, есть и буду конституционным президентом, принявшим на себя обязанности после бегства труса", - прокомментировала судебный процесс Аньес.

Протесты в Боливии после президентских выборов 2019 года

В октябре 2019 года в Боливии прошли президентские выборы, по итогам которых верховный избирательный суд страны объявил о победе в первом туре действующего главы государства Эво Моралеса, занимавшего этот пост с 2006 года. При этом предварительные итоги голосования указывали на возможность второго тура.

В результате в стране начались массовые протесты против итогов выборов. После того, как к протестующим присоединились военные и полиция, Моралес 10 ноября заявил об отставки покинул страну. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президенты и спикеры обеих палат парламента.

Занимавшая в тот момент пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов Жанин Аньес заявила, что она следующая в очереди на пост президента и объявила себя главой государства на переходный период. Она подчеркнула, что вступит в должность лишь чтобы организовать новые выборы.

Новые выборы и уголовное преследование оппозиции

Новые выборы президента страны прошли 18 октября 2020 года. Победу на них одержал соратник Моралеса Луис Арсе из партии "Движение к социализму".

Через пять месяцев, в марте 2021 года, Аньес и несколько высокопоставленных членов ее администрации была арестованы по обвинению в подготовке к госперевороту. Аньес тогда назвала дело политическим преследованием и обвинила действующие власти Боливии в возвращении к диктатуре. Amnesty International называли уголовное дело против Аньес и ее сторонников продолжением "пандемии безнаказанности за нарушения прав человека в Боливии".

Правозащитная организация при этом осуждала указ Аньес об амнистии силовикам, участвовавшим в массовых протестах против Моралеса, и призвала власти расследовать нарушения прав человека в тот период. Тогда, по данным Amnesty, 35 человек погибли и 833 получили ранения.

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