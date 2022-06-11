«Меня прокляли из-за коммуналки» 11.06.2022, 16:13

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Белоруски рассказали, как аренда квартиры в Минске превратилась в настоящее приключение.

Даша и Наташа однажды сняли квартиру у цыганки, пишет realt.by. Все было хорошо: девушкам можно было делать ремонт в комнатах, переставлять мебель, как им нужно, а хозяйка жилья не надоедала звонками и проверками. Но в какой-то момент женщина позвонила и сказала, чтобы ее квартиру быстро освободили, не забыли оплатить коммуналку, потому что в противном случае она проклянет Наташу.

Спойлер: с девушками все хорошо, про хозяйку квартиры вспоминают без обиды и с юмором. А еще это хороший пример того, что бывает, если снимать жилье без договора. Вся история — в видео:

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