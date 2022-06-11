Зеленский: Мир должен вернуть Россию в пределы ее территории 7 11.06.2022, 16:18

2,870

Владимир Зеленский

Ситуация в Украине должна стать для всего мира примером.

Мир сегодня должен вернуть Россию в пределы ее территории, а не искать с ней взаимопонимания, потому что только словами никто не сможет унять российское руководство, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом шла речь во время онлайн-участия в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует unian.net.

"Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство Российской Федерации. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения. Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, то вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы находите какое-то постоянное понимание с Российской Федерацией", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы участников саммита.

По убеждению украинского президента, сейчас никакими словами никто не сможет унять Россию – это будет лишь политическая игра со стороны российских властей.

"Я считаю, что сегодня миру надо четко ставить Российскую Федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что им делать", – подчеркнул Президент.

В то же время он сделал акцент на том, что Украина не намерена каким-то образом пересекать границы России.

"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине - это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы этого не хотим. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, суверенитет и территориальную целостность любого государства. Но война на нашей земле. На нашей земле гибнут люди. Поэтому мы давим на Россию с нашей земли", – заявил глава украинского государства.

Как отметил Зеленский, ситуация в Украине должна стать для всего мира примером того, что нужно вводить превентивные санкции и делать другие шаги, чтобы не допустить войны, не дожидаясь начала вооруженного конфликта, когда уже есть сотни тысяч жертв, миллионы беженцев и другие кризисы.

"Потому что позитива от войны нет в мире. Никто не получает от этого позитива, кроме некоторых политических лидеров, у которых ежедневно увеличиваются амбиции из-за их политического аппетита", - резюмировал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».