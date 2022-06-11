Байден: Зеленский не хотел слышать предупреждений о вторжении 11.06.2022, 17:06

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фото: REUTERS

В том, что Путин собирается пересечь границу Украины, не было сомнений.

Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал предупреждения Вашингтона о готовящемся вторжении России, поступавшие незадолго до начала войны, заявил президент США Джо Байден в пятницу, 10 июня, на благотворительном приеме в Лос-Анджелесе, пишет dw.com.

"Знаю, что многие думали, что я преувеличиваю, - сказал Байден, выступая перед журналистами. - Но я знал, что у нас есть данные, подтверждающие (эту оценку. - Ред.)".

"(Президент России Владимир Путин. - Ред.) собирался пересечь границу. И в этом не было никаких сомнений, и Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать, но он (Владимир Путин. - Ред.) совершил вторжение".

Предупреждения Запада о подготовке РФ к войне

Соединенные Штаты сообщили о высокой вероятности подготовки Россией вторжения в Украину за несколько недель до того, как Путин 24 февраля объявил о начале "спецоперации" против этой страны. Выступая на заседании Совбеза ООН в середине февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что наращивание военных сил РФ у украинской границы указывает на подготовку к нападению "в ближайшие дни".

Реагируя на обвинения Запада, Москва неоднократно утверждала, что не имеет подобных намерений и, в свою очередь, обвиняла НАТО в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ.

14 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит угрозы широкомасштабного вторжения РФ "ни 16, ни 17 числа".

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