Что происходит с солью в магазинах Беларуси? 9 11.06.2022, 17:15

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История могилевчанки, которая искала соль для засолки сала.

Российские СМИ пишут про рост цен на соль: только в апреле по сравнению с мартом ее стоимость увеличилась на 32 процента. В Беларуси ажиотажа вокруг соли пока не наблюдается, пишет для magilev.by Галина Покровская.

Она есть в продаже во всех магазинах Могилева – йодированная, экстра, морская. Но на засолку сала по-домашнему всегда брала каменную крупного помола украинского производства. Такой в продаже сейчас нет. Опытные повара рекомендуют именно такую соль, потому что она играет роль абсорбента, то есть впитывает соки сала, благодаря чему засолка получается качественной. Йодированная соль для засолки непригодна, во-первых, потому что придает салу горький привкус йода, во-вторых, такая соль делает сало скользким и влажным, поскольку йод вытягивает влагу.

Торговля сейчас также предлагает белорусскую соль крупного помола. Пригодна ли она для засолки сала? В магазине «Квартал», что по улице Островского, продавцы ее не рекомендовали для таких целей, потому как в ней есть примеси в виде мелких камушков. Купила, чтобы убедиться. Да, примеси действительно присутствуют. Сравнила дома с остатками былой роскоши – украинской солью: различия, как говорят, заметны невооруженными глазом.

Торговый центр «Грин» даже несколько удивил разнообразием соли: турецкая морская – за 3 руб. 79 коп за 500 гр., гималайская розовая из Пакистана – за 10 руб. за 500 гр., португальская морская – за 4 руб. 59 коп. за 1 кг. Но вряд ли ею солят сало.

Полки также предлагают отечественный вариант: белорусская экстра – за 47 коп., пищевая белорусская крупного помола – за 72 коп., за 1 кг. Кстати, в марте в Могилеве соль пищевая экстра стоила 45 коп. за 1 кг., а пищевая крупного помола – 60 коп. за 1 кг.

Но украинской соли, которой рекомендуют солить сало, в продаже тоже не было. «Давно уже нет, ее еще в феврале смели с полок, – пояснила продавец торгового центра. Сейчас российскую завезли для закаток, может, она и для сала подойдет, но я не брала, поэтому не могу советовать».

Нашла на полках соль российского производства двух видов: илецкая йодированная – за 1 руб.06 коп. за 1 кг., и илецкая каменная пищевая молотая – за 1 руб. 82 коп. за 1 кг. Упаковка последней, кстати, очень напоминает хорошо всем знакомую и отлично себя зарекомендовавшую украинскую соль помола №1. На ней крупными буквами написано «пригодна для всех видов консервирования». Про то, можно ли ею посолить сало, информации на упаковке нет.

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