Глава Еврокомиссии: Заключение о статусе кандидата в ЕС для Украины будет готово к концу следующей недели 11.06.2022, 17:47

Евросоюз очень высоко ценит усилия и решимость Украины.

Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев в субботу, 11 июня, пишет nv.ua .

«Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемое заключение для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим безостановочно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она добавила, что направление движения известно — «это очень заслуженное направление», и ЕС очень высоко ценит усилия и решимость, которые прилагает Украина и ее граждане на этом пути.

«Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность, поэтому я убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту страшную войну, совместно отстроим и модернизируем эту прекрасную страну. Я хочу завершить словами „Слава Украине“», — сказала глава Еврокомиссии.

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