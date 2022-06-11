Ученые раскрыли еще один секрет Юпитера 1 11.06.2022, 17:49

Эксперты поняли, как сформировался газовый гигант.

Ученые из Лейденской обсерватории, Нидерланды, в рамках нового исследования выяснили, что газовая оболочка Юпитера имеет неоднородный состав, а ее металличность дает ключ к разгадке тайны происхождения газового гиганта, сообщает SciTechDaily (перевод - «Фокус»).

Юпитер – это газовый гигант и самая большая по размерам и по массе планета в Солнечной системе. Юпитер, масса, которого превышает массу Земли в более чем 317 раз, является пятой планетой от Солнца.

Что касается термина металличность, то астрофизики используют его для обозначения концентрации элементов, которые тяжелее водорода и гелия, в разных космических объектах. С точки зрения химии многие из этих элементов не являются металлами, но астрономы продолжают их так называть для удобства.

Юпитер сейчас находится под пристальным вниманием ученых, учитывая то, что космический аппарат "Юнона", который сейчас занимается изучением газового гиганта, постоянно присылает на Землю все новые и новые данные, которые помогают астрономам делать свои открытия.

Именно благодаря наблюдениям "Юноны" ученые могут "заглянуть" внутрь газовой оболочки Юпитера и понять, что там происходит. Используя эти данные ученые пришли к выводу, что состав внутренних слоев оболочки газового гиганта отличается от того, что можно увидеть на поверхности.

Ученые под руководством Ямилы Мигель из Лейденской обсерватории обнаружили, что газовая оболочка не так однородна и в ней элементы не перемешаны так хорошо, как считалось ранее. Ученые считают, используя данные, полученные в результате моделирования, что ближе к центру планеты в оболочке Юпитера содержится больше металлов, чем в ее внешней части. По словам Мигель, здесь содержится концентрация металлов, которая по массе составляет от 11 до 30 масс Земли, что в свою очередь составляет 3-9% от общей массы Юпитера.

Ученые считают, что такая высокая металличность может говорить о том, что свою роль в формировании Юпитера сыграли планетезимали – космические объекты, которые как считается являются предшественниками протопланет.

"У такого газового гиганта как Юпитер металлы могут появиться во время его формирования только благодаря притягиванию либо маленьких камней, либо больших пленетезималей. Но когда планета становится такой большой, то камни улетают, а значит высокую концентрацию металлов можно объяснить тем, что свою роль в формировании газового гиганта сыграли планетезимали", — говорит Мигель.

Также, по словам Мигель, новое исследование показывает, что вопреки бытующему мнению, на Юпитере не происходит полное смешение элементов в разных частях его оболочки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».