Что почем на Комаровском рынке в июне? 11.06.2022, 18:05

Белорусскую тепличную клубнику можно отыскать от 8 рублей за килограмм.

Что и за сколько можно купить на главном рынке столицы в начале лета, посмотрели «Минск-Новости».

Лето на сезонном рынке — с обилием ароматных ягод и постепенным снижением цен на них — уже в самом разгаре. Белорусскую тепличную клубнику в начале июня можно отыскать от 8 рублей за килограмм. С этой недели на рынке появилась и грунтовая ягода из Бреста — стоит 10 рублей за кило. Но продавцы уверяют: спустя недели две купить можно будет в разы дешевле.

На греческую клубнику цены пока держат. Кило в среднем стоит все те же 10 рублей.

А вот цены на черешню постепенно стремятся вниз. Спелые, блестящие ягоды стоят от 12 рублей за 1 кг.

Среди ароматных ягод найдется малина (в стаканчиках по 250 мл) за 5 рублей, черника и голубика (по 100 г) — за 6 и 8 соответственно, а также жимолость (в таре 0,5 л) — по 12 рублей.

У многих продавцов есть нектарины, персики и абрикосы. Цены пока кусаются: от 12 рублей за последние и около 15 — за кило нектаринов.

Виноград киш-миш реально отыскать за 5 рублей, мандарины с апельсинами — по 6, сливы — в районе 10. Манго продают поштучно — за 3,5 рубля. Столько же придется готовить за яблоки: но не за одно, конечно, а за целый килограмм.

Из несезонного на рынке продают иранские арбузы. Цена на всех прилавках, которые удалось обойти, одинаковая — 5 рублей за кило.

Если среди ягод особое внимание у покупателей вызывают клубника с черешней, то на овощных прилавках активнее всего разбирают огурцы и помидоры. Первые заметно упали в цене — приобрести белорусские пупырчатые огурчики уже можно от 1,5 рубля за килограмм. Есть варианты и подороже — за 1,8–2.

Помидоры родом из Беларуси обойдутся не так бюджетно. В среднем кило наших томатов предлагают от 5 рублей. Во столько же выйдут и марокканские черри. А вот за узбекские помидоры просят вдвое больше.

Свежая капуста сейчас продается за 2,5 рубля, баклажаны отдают за 7, кабачки и сладкие перцы — около 5.

Молодая картошка у большинства продавцов стартует от 3 рублей, но есть позиции и за 4,5, и за все 5 рублей. Свеклу можно приобрести за 5 рублей, морковь и молодой лук — за 3.

Пучки щавеля и укропа по 100 г стоят по рублю, руколы и кинзы — по 2,5, базилика — 4.

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