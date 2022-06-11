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Украинские бойцы из ПЗРК подбили российский штурмовик Су-25

  • 11.06.2022, 18:08
  • 2,276
Украинские бойцы из ПЗРК подбили российский штурмовик Су-25

Стоимость такого самолета – около $11 миллионов.

Украинские военные продолжают сбивать и подбивать российские штурмовики. Ранее бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили российский штурмовик Су-25 "Грач". Еще один - подбили.

Снимками поделились сами россияне, пишет apostrophe.ua. Там рассказали, что на базу вернулся российский самолет после попадания украинских ПЗРК.

Самолет Су-25 – это дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами. Его стоимость – около $11 млн.

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