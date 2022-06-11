Как минчанин без опыта в IT собрал три криптовалютные фермы 11.06.2022, 18:25

Он уже уехал, а фермы майнят.

Михаил из Минска рассказывает dev.by, как он — человек далёкий от информационных технологий — увлёкся криптовалютами, самостоятельно собрал и запустил три майнинговые фермы. Сколько это стоило в 2020-м и выгодно ли сейчас? Михаил уехал из Беларуси, а фермы — нет.

— Все началось осенью 2020 года, — рассказывает Михаил, — мне тогда хотелось отключиться от новостной повестки, отвлечься. Я узнал, что у одной моей знакомой были биткоины, и они в то время очень хорошо росли. Может, это своего рода fear of missing out, как говорят англичане, — боязнь чего-то пропустить, но я подумал: дай-ка я тоже куплю криптовалюту.

Михаил признается, что у него было достаточно времени, чтобы полностью погрузиться в эту тему, поэтому после долгого изучения видео на Youtube он приобрел пакет валют: 75% его составлял биткоин, далее шли эфир и несколько других криптовалют, менее известных.

— Наверное, я успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ведь когда я покупал, например, эфир, он стоил 600 долларов. После этого цена его взлетела до 4000, а сейчас упала до двух тысяч. Тем не менее, это хорошая прибыль, — рассуждает минчанин.

В соответствии с Декретом № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско- правовым договорам, не является предпринимательской деятельностью. Доходы от такой деятельности не являются объектом налогообложения подоходным налогом и не подлежат декларированию. Эти нормы действуют до 1 января 2023 года.

Биржа. Неудача

— Сперва я пользовался услугами белорусских криптообменников, потом зарегистрировался на бирже, — вспоминает Михаил. — Затем уже на бирже покупал и продавал биткоин и эфир и обменивал их друг на друга, пытался зарабатывать деньги финансовыми операциями. Но у меня ничего не получилось, как-то раз потерял много денег, и решил, что покупать и продавать крипту — это не мое. На самом деле торговля на бирже — это увлекательное занятие, но в процессе ты понимаешь, что пытаешься конкурировать с очень умными людьми, которые это делают профессионально и годами. И если тебе повезет, ты чуть-чуть заработаешь, а если не повезет, то много потеряешь.

Майнинг. Вызов

Но интенсивный рост уже приобретенных валют Михаила воодушевил, и он решил, что пора делать следующий шаг: стать майнером.

— Сперва думал сделать все по-простому: заказать в компьютерной фирме, чтобы мне собрали ферму. Но это был пик прибыльности криптовалют и майнинга, и мне зарядили какую-то сумасшедшую цену, в районе $2000 только за работу. Я подумал: неужели у меня не хватит ума справиться самому?

Снова засел за изучение видео. Ближе к зиме с 2020-го на 2021 год купил шесть видеокарт. На первых порах сильно на них экономил: почти все видеокарты, которые я покупал, были б/у и достаточно старые, некоторым было по 5 — 10 лет. Естественно, они были не энергоэффективны, и потом в процессе я постепенно менял их на более современные, которые потребляют электричества меньше, а зарабатывают столько же.

— Именно из-за того, что я постоянно оптимизировал свои фермы, плюс курс биткоина всё время менялся, мне трудно назвать стоимость одной фермы и прибыль от нее. Но на старте я вложил 10 тысяч долларов в расчете, что они окупятся за 8 месяцев. Так и произошло, — говорит собеседник.

Оценивая сейчас свои «пассивы», собеседник отмечает, что именно видеокарты являются основной статьей расходов:

— На данный момент у меня 17 видеокарт, стоимость каждой от 400 до 1500 долларов. Все остальное не важно. Это обычные компьютерные компоненты — кулер, процессор, планка памяти, блоки питания — это все вместе стоит недорого по сравнению с ценой на видеокарты.

Сборка. Трудности

Михаил признается, что абсолютно никакого опыта в сборке даже компьютера еще два года назад у него не было.

— Сейчас могу сказать, что для меня собрать целую ферму — это большое достижение. Я вообще ничего не знал. Что такое кабель HDMI, SDI, какие бывают винчестеры, какие карты памяти… Получалось довольно сложно, одну видеокарту я чуть не сжег, когда неправильно подключил кабели. Только однажды я позвал знакомого, который занимается компьютерами, он мне немного посоветовал, потыкал, что нужно исправить. Но в основном я разобрался с этим сам. Думал, кстати, что сына это заинтересует, но он почему-то не проникся.

При этом собеседник отмечает, что техническая составляющая оказалась для него не самой сложной. Труднее было разобраться в программных вопросах: как подключить ферму, что нужно настроить, какой должна быть скорость вращения вентилятора и температура. Наконец, пришлось освоить, как управлять фермой, как установить криптокошелек, чтобы майнинг шел правильно.

— Первую неделю я сидел около нее и смотрел, трогал — проверял температуру (на пять градусов повыше сделать, на 5 градусов пониже), все время отслеживал показатели, сколько они майнят и так далее. Это интересно и красиво. Крутятся вентиляторы, мигают огоньки. Космическая картинка.

По словам Михаила, дальше процесс пошел легче.

— Когда ферма поработала месяц, два, и стало понятно, что все идет в оптимальном режиме, ничего не зависает, не перезагружается, электросеть выдерживает нагрузку, я начал ее спокойно оставлять, дистанционно наблюдая за процессом.

Всего минчанин собрал три фермы, все они находятся в разных локациях.

— Я показал людям, которые находятся рядом, как перезагружать ферму, если вдруг какая-то зависнет, и все. Там стоят оптимальные настройки, много внимания фермы сейчас не требуют.

Текущие расходы. Выгода

Прибыль, которую приносит ферма, зависит от курса криптовалюты и стоимости электроэнергии. По словам Михаила, еще год назад, когда биткоин стоил 50, а потом и 60 тысяч долларов, прибыль от майнинга в 10 раз превышала расходы на электроэнергию.

— Если в месяц две фермы «съедают» электричества на 100 долларов, то приносили $1000. Когда курс упал, прибыль снизилась. Сейчас фермы приносят раза в 3-4 денег больше, чем потребляют электроэнергии.

Эти цифры актуальны для Беларуси. В странах, где электричество стоит дороже, майнинг и вовсе может потерять привлекательность.

— Например, в регионах, где расценки за электроэнергию 40 центов за кВт/ч, майнеры уже остановили свои фермы, потому что это не прибыльно, — говорит Михаил — Конечно, есть фанаты, готовые заниматься всем этим, даже если положительное сальдо всего 10 долларов в месяц. Но я не настолько упоротый добытчик криптовалюты, ради пары долларов я не буду это делать. Если прибыль приблизится к нулю, я остановлю фермы: опять же комнаты освободятся, да и видеокарты всегда можно продать. Правда, потом это они тоже будут дешевые, ведь все майнеры начнут сбывать свои видеокарты. Но одни будут продавать, а другие — наоборот, покупать, в надежде, что после криптозимы обязательно наступят криптовесна и лето. Ведь всё идет волнами.

Перспективы. Риски

Михаил затрудняется назвать конкретную цифру, во сколько же раз ему удалось увеличить свой капитал, если оценивать все в привычных деньгах.

— Многие майнеры сразу переводят крипту в кэш, но я так не делал, и поэтому из-за мобильности курса подсчитать конкретные цифры достаточно сложно. Но одно время это было очень прибыльное занятие. Даже при том, что я увлекся криптобизнесом достаточно поздно.

Помню, люди, которые давно этим занимались, говорили: ну кто будет покупать эфир по 600 долларов, если он был 25? Но потом эфир стал стоить $1200, $1600, $4000. Сейчас опустился, но все равно меньше 600, думаю, не будет. Есть стратегия: если хотите купить криптовалюту, то покупайте по чуть-чуть разные и вне зависимости от курса, тогда риски устреднятся. И начать никогда не поздно.

Менее известные валюты тоже могут стать удачным вложением. Михал говорит, что перед тем, как выбрать, в какую из них вложиться, изучает аналитику, оценивает их финансовые показатели, такие как охват, капитализация.

— Но есть и чисто субъективные симпатии. Мне понравилась идея, которую транслируют создатели валюты Monero. Как заявляется, она обеспечивает приватность всех переводов. Но подобные эксперименты всё же приемлемы для небольших сумм — например, купить такой валюты на 20 долларов. Это ради баловства, потому что все-таки основными остаются биткоин и эфир.

Да и в целом каждый, кто собирается войти в мир крипты, должен понимать, что это рискованная инвестиция. Нельзя вкладывать больше, чем ты боишься потерять.

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