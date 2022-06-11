Как белорусская семья превратила деревенский дом с картофельным полем в место отдыха 11.06.2022, 18:53

Дом стал тем самым местом, которое собирает три поколения семьи вместе.

Вдохновляющая история Полины, которая рассказала «Онлайнеру» о создании места для отдыха трех поколений:

- Участок в деревне нашим родителям достался по наследству от бабушки с дедушкой. Конечно, раньше все строилось из того, что можно было достать, да и в какой-то степени на скорую руку. Раньше как было: деревня — это скорее поле, максимально засеянное картошкой, огород с богатой овощной культурой и животный мир. Деревня была скорее как работа, на которую родители спешили после основной работы и в выходные дни. А чего стоит посевной сезон, лучше умолчать. Отдых и приятное времяпрепровождение — это на когда-нибудь потом. Благо это «потом» наступило.

Дети выросли, «улетели» из родительского гнезда создавать свои. Родители вышли на пенсию. И сегодня наш деревенский дом стал тем самым местом, которое собирает три поколения семьи вместе. Но время не щадило ни дом, ни строения на участке. Ну а новые взгляды и требования к комфорту положили начало большим изменениям.

Началось все с идеи летнего душа, а дальше одно цеплялось за другое. Решили старое разрушить, новое построить.

Строение, где раньше была баня, душ и почему-то тут же через стену курятник (до сих пор остается для нас секретом, почему все в одном строении), мы разрушили, хотя убеждать родителей пришлось долго. Дальше фундамент под душ, отвод воды — и, соответственно, сам душ. Все делали своими силами. Строителей у нас в семье много, поэтому вопросов, что и как делать, не возникало. Хотя, конечно, избегать споров на тему «как лучше» не всегда удавалось. В итоге получился «завидный» душ на деревне. Для самого младшего поколения душ стал почти как домик на дереве, только что не на дереве, а на земле.

В преддверии каникул у детей хотелось продолжить обустраивать участок. Встал вопрос беседки, понятие которой просто отсутствовало, а собирались все под яблоней. В результате долгих разговоров и поиска идей остановились на деревянной беседке с купольной крышей. Здесь тоже все решили делать своими силами. Проект трудный, но безумно интересный. Благо один из зятьев очень любит работу с деревом и ставит перед собой самые сложные задачи. С моделью помогли друзья, но началось все, конечно, с фундамента.

Из-за особенностей ландшафта и финансовых вопросов остановились на сваях. Работа заняла три дня. На сегодня подготовительные работы окончены и беседка ждет своей установки. А пока мы уже в мыслях ее обустраиваем и готовим шашлыки.

Забыли ли мы про огород? Нет. Да и для родителей это своего рода отдушина. Но решили, что в старом понимании огорода не будет. На участке уже появились первые перекатные кадки для зелени. Поговаривают, что уже есть первые всходы. Дальше имеется желание больше проработать зонирование огородно-садовой зоны, а поле, которое в прошлом было отведено под посев, превратить в красивый яблонево-грушевый сад.

Конечно, работы еще много для создания максимального комфорта, но для нас это больше, чем просто дом, это история нашей семьи. Что станет следующим этапом, пока загадывать рано, но все же в планах — продолжить обновлять жилой дом и вернуть к жизни русскую печь.

На сегодня дом обрел новые пластиковые окна, были снесены старые перегородки и ненужные внутренние конструкции, началась работа по разводке электрики. Обновилась мебель. Но тут, наверное, как в каждой семье — мебель на дачу в большинстве своем достается «по наследству». Малыми шагами, но с каждым годом дом обретает новый вид, сохраняя свой шарм.

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