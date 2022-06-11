закрыть
11 июня 2022, суббота, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На что идут деньги из бюджета?

1
  • 11.06.2022, 19:13
  • 2,110
На что идут деньги из бюджета?

Могилевчане недовольны работой коммунальщиков.

В могилевских дворах коммунальщикам нет дела до проблем жителей, пишет телеграм-канал «БОР».

- Вот так я сегодня заезжал во двор по адресу ул.Воровского 45. Намотал арматуру на колесо и каким-то чудом не оторвал тормозной шланг. ЖЭУ-13 пишут одни отписки, мол проблему мы знаем, сделаем в третьем квартале года и с того момента прошло уже полтора года, а проблема осталась!

Написал я электронное обращения в облисполком в сферу капремонта, пришла также отписка мол мы знаем проблему, ждите очереди на капремонт. А на фото только малая часть этого чудо двора!», — сообщает могилевчанин.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко