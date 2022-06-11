На что идут деньги из бюджета?1
- 11.06.2022, 19:13
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Могилевчане недовольны работой коммунальщиков.
В могилевских дворах коммунальщикам нет дела до проблем жителей, пишет телеграм-канал «БОР».
- Вот так я сегодня заезжал во двор по адресу ул.Воровского 45. Намотал арматуру на колесо и каким-то чудом не оторвал тормозной шланг. ЖЭУ-13 пишут одни отписки, мол проблему мы знаем, сделаем в третьем квартале года и с того момента прошло уже полтора года, а проблема осталась!
Написал я электронное обращения в облисполком в сферу капремонта, пришла также отписка мол мы знаем проблему, ждите очереди на капремонт. А на фото только малая часть этого чудо двора!», — сообщает могилевчанин.