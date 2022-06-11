«Лицо Путина постоянно одутловатое, непропорционально большое по отношению к телу» 17 11.06.2022, 19:52

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Состояние здоровья правителя РФ - настоящая гостайна.

Президент РФ Владимир Путин так переживает за свое здоровье, что сделал его частью гостайны. Его сопровождают около десятка докторов, которые маскируются под обычных охранников. А один из "агентов" и вовсе незаменим.

Но, как узнали журналисты, есть среди них один особенный агент, у которого крайне важная миссия: убирать экскременты российского президента. О нем рассказали в сюжете программы "Гроші", пишет unian.net.

"Здоровье Путина давно подустало, и это видно невооруженным взглядом. С постоянно одутловатым лицом, непропорционально большим по отношению к телу", - говорят журналисты.

Уже неоднократно говорилось о том, что состояние здоровья Путина держится под грифом "Секретно". И вряд ли кто-то знает на самом деле, что с ним происходит. Но вот сейчас из французских СМИ стало известно, зачем в Кремле поддерживают эту тайну: в сопровождении президента РФ есть спецагент Федеральной службы, который собирает его экскременты.

"Каждый раз, когда Путин ездил за границу, этот человек забирал президентский помет назад в Москву. Чтобы никто не мог взять экскременты на анализы и узнать о настоящем состоянии здоровья президента РФ", - говорится в сюжете "Грошей".

Конкретно журналистам известно о двух таких случаях: в 2019-м году во время визита Путина в Саудовскую Аравию, а также во время его поездки во Францию в 2017-м.

Вот как этот процесс описывают журналисты: "Косвенные источники на Ближнем Востоке сообщили нам, что деликатная миссия выполнялась под контролем Федеральной службой охраны. Агент должен был положить экскременты Путина в предусмотренные для этого карманы, чтобы не оставить следов, и отвезти все в страну".

Впервые информацию о путинском собирателе экскрементов раскрыли журналисты Режис Жанте (журнал Paris Match) и Михаил Рубин ("Проект").

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