Какие недорогие дачи продаются возле МКАД-2 6 11.06.2022, 20:12

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Есть варианты в хороших местах от 7 до 15 тысяч долларов.

Купить дачу там, где не ходят электрички и на расстоянии более 25 км от Минска, — на самом деле не такая уж и плохая идея. Особенно, если присматриваться к участкам возле МКАД-2 — теперь добираться до самых живописных мест вокруг столицы гораздо проще, чем это было до появления бетонки. Здесь расположены несколько десятков СТ, где можно найти бюджетные дачи от 5 до 15 тысяч долларов. Смотрите, какие варианты realt.by подыскал.

СТ «Ислочь-Раков», Раковское направление, 30 км от МКАД

СТ прячется в лесном массиве возле Ракова, рядом со съездом с МКАД-2 - от трассы около 500 метров. Остановка автобусов и маршруток прямо в товариществе. Есть магазин.

Здесь продается бревенчатый дом на участке в 4,45 сотки. Площадь дома 80,4 м2. Нижний уровень - сухой гараж; второй уровень — жилой, третий - мансарда, требует внутренней отделки, под которую уже имеются стройматериалы.

Отопление печное: камин, печь и плита для приготовления еды. Сзади участка расположен пожарный водоем. Многие соседи живут круглый год. Цена вопроса — 9 900долларов.

СТ «Мостовик», Раковское направление, 31 км от МКАД

Еще одно лесное СТ, рядом с Раковом и Бузунами. Здесь продается деревянная дача прямо у леса.

В объявлении говорится, что в доме есть электричество, вода и печное отопление. Размер участка — 5 соток. Стоимость — 12 900 долларов.

СТ «Узвышша», Раковское направление 26 км от МКАД

СТ распаложено между деревнями Вертники и Малое Беляково, среди большого лесного массива. Транспортное сообщение с Минском круглый год (остановка д. Вертники). Сюда ходят автобусы и маршрутка. В СТ ведет отличная дорога, которая обслуживается круглогодично.

Здесь продается небольшой деревянный дом на 10 сотках всего за 7 500 долларов.

СТ «Пралеска Плюс», Молодечненское направление 23 км от МКАД

Дача находится рядом с деревней Турковщина. Из Минска доехать можно на маршрутке.

Дом деревянный, построен 15 лет назад, бревна проложены натуральным сухим мхом. Снаружи обшит сайдингом. В доме две отдельные комнаты, окна ПВХ, полы покрыты ковролином. На веранде есть кладовка, при желании можно сделать санузел.

Отопление печное. Предусмотрена, но не сделана мансарда. Есть баня, беседка, летний душ. Участок 4,6 сотки, ровный. Огорожен сеткой рабицей.

За этот вариант просят 15 000 долларов.

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Стоит обратить внимание на «второе замкадье» в Мядельском направлении. Места здесь не менее живописные, чем в Раковском.

СТ «Фарфорист», Мядельское направление, 27 км от МКАД

СТ небольшое, около 200 участков. Располагается рядом с Жуковкой, в живописном месте, окруженном лесным массивом. На границе СТ и леса протекает река Луковая. Вода в реке очень чистая и знаменита своими голубыми раками и речной форелью. До СТ можно доехать на маршрутном такси либо автобусом. А добраться на автомобиле можно всего за 20 минут.

Здесь продается летний домик (сборно-щитовой, обшит доской) на 42 «квадрата». На первом (жилом) этаже находится две изолированные комнаты, площадью по 13 м2 каждая. Полы деревянные, окрашенные. Окна - деревянные. Стены обшиты фанерой , частично оклеены обоями. Отопление печное. Печь оснащена духовкой и варочной поверхностью.

Вода на участке сезонная, канализация местная.

Размер участка - 6,57 сотки. На нем расположена постройка с вместительным сараем и туалетом. Участок ровный, квадратной формы. На нем растет плодоносящий яблоневый сад с ягодными кустарниками. Перед домом есть свободное место для парковки личного авто.

Рядом с участком есть выход в лес, где протекает живописный ручей и начинается водоохранная зона.

За эту дачу просят 14 900 долларов.

СТ «Перелесок», Мядельское направление, 22 км от МКАД

СТ находится рядом с деревней Беларучи. Транспортная доступность отличная.

Дача представляет собой бревенчатый дом с фасадом из ПВХ-панелей. Внутри сделан свежий ремонт.

Электричество заведено в дом, вода сезонная. Отопления нет, но можно подключиться к газу — труба проложена по улице в 30 метрах от дома.

Этот вариант продают за 10 900 долларов.

СТ «Трактор-Колоницы», Мядельское направление, 21 км от МКАД

Место известное благодаря близости к лесу и озеру Селюты. Сюда ходит регулярный маршрутный транспорт. Товарищество газифицировано.

Дом здесь аккуратный, крепкий, с погребом. Водопровод центральный (сезонный), электричество, есть печь.

Участок 5 соток, ровный, квадратной формы. Он огражден, благоустроен. На нем растет сад, есть теплица и хозпостройка (она же банька).

За все это просят 14 500 долларов.

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