Во сколько белорусам обойдется экзотический огород на подоконнике? 2 11.06.2022, 20:55

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Отличный способ сэкономить.

Садоводство часто захватывает городских жителей. Когда нет собственной дачи, выходом становится мини-огород на балконе. Некоторые тщательно выбирают культуру для посадки, подготавливают емкости для грядки на балконе, почву, удобрения, освещение. Но бывает и другой подход – стихийное огородничество. Закинул косточки от авокадо и черимойи в горшок с землей, а они взяли и проросли. Примерно так и случилось с Оксаной Давыденко. Myfin.by посмотрел на экзотический огород белоруски и посчитали, во сколько обошлась домашняя грядка.

«5 рублей – единственные затраты на мини–огород»

Оксана Давыденко – зоозащитница со стажем. Она часто дает второй шанс на жизнь братьям нашим меньшим. И это настолько вошло в привычку, что распространилось и на прочие живые организмы.

На двух небольших балкончиках ее квартиры нашли приют спасенные цветы и прочие растения в горшках, а также пророщенные травы и заморские гости из косточек, типа авокадо и черимойи (дерево, волокнисто-кремовая мякоть плодов которого напоминает йогурт с множеством косточек).

– Мои спасеныши, – так ласково называет Оксана свои цветы. Вслед за ними места на балконных полках заняла съедобная зелень – мята и базилик, купленные в горшочках за 5 рублей. В сущности, это ее единственные затраты на свой мини-огородик.

– Люди обычно покупают такое, чтобы срезать и есть. А я часть листочков общипываю в еду, оставляя основу в земле. Потому что жалко, оно ведь живое, – объясняет Оксана.

Она все еще переживает за базилик, который всю зиму радовал девушку ароматом, а весной внезапно зачах.

– Мята же продолжает «колоситься». Пахнет обалденно! В чай или напитки, к некоторым блюдам отличное добавление.

«Не выбрасываю даже старую картошку»

После базилика земля долго не пустовала. Осиротевший горшок вскоре приютил Гамлета – картофельный росток. Этот экземпляр своей коллекции Оксана демонстрирует с особой гордостью: ее «спасеныш» зацвел!

– У родителей свой дом, мы у них периодически берем картошку в небольших количествах. И храним на балконе. Когда я делала здесь уборку, заметила одну картофелину, которая закатилась под тумбочку. Она была маленькая, сморщенная, к употреблению уже непригодная. Но выкинуть жалко – ростки на клубне уже налились зеленью. И я подумала, что Гамлета надо спасать, – комментирует Оксана.

Никакого ликбеза, чтений блогов огородников или советов для дачников в интернете – девушка все делала по наитию. Посадила клубень в свободный горшок, полила. И только когда проросший кустик внезапно зацвел, озадачилась вопросами: как пересаживать, в какую почву, надо ли окучивать и что делать дальше?

Отец-дачник успокоил: картошка живучая. Но скоро, как ожидает Оксана, добавятся новые поводы для переживаний.

– Как не волноваться, когда у него ботва начнет жухнуть? А если колорадский жук заведется? – задается она вопросами на перспективу.

Даже потенциальный урожай (который еще не гарантирован) пускать на еду как-то жаль.

«Вырастила авокадо и черимойю, но увижу ли на них плоды – неизвестно»

Девушка в любом маленьком семечке видит зародыш новой жизни. Так было и в случае с авокадо. Оно выращено из жалости.

– Я регулярно покупаю авокадо, добавляю в салаты и разные блюда. В среднем один плод обходится в 1,5 рубля.У авокадо такая красивая косточка. Как ее можно выбросить?

Первые две косточки, которые я решила высадить, усердно делали вид, что ничего из них не выйдет, что они гниют, а я зря трачу время. Но, как интуитивный агроном, я все равно наполовину всадила их в землю и поливала, как на душу ляжет.

– В итоге теперь я знаю, как выглядит само растение. И понятия не имею, увижу ли на нем плоды. Но рада уже тому, что спасла. С обеих косточек авокадо пошло в рост, так что на эту часть «плантации» у меня ушло примерно 3 рубля.

С черимойей тоже решение было спонтанным. Оксана купила экзотический фрукт на пробу. Одна черимойя весит от 400 до 1000 гр и стоит около 14 рублей за кг. Горсть черных жестких семечек, оставшихся от съеденного плода, девушка стихийно посадила в свободный горшок с землей.

– Собрала в пакетик, долго на них смотрела и думала, как бы их прорастить. Вырыла канавку и буквально сплошной линией засыпала. А они взяли и проросли, все.

– Теперь у меня другая проблема – надо проредить. Придется, наверное, рассаживать – выпалывать жалко. Так что скоро будет лес черимойя по-соседству с «кудрями» чиа зеленеть.

Весь этот немудреный огородик девушка вынуждена держать на балконах круглый год. Чтобы растения не замерзли зимой, приходится с ними делиться теплом дома.

– Из-за котов я не могу заносить растения в квартиру. В итоге сама страдаю невыносимо, потому что приходится жить все время с балконом на проветривании. А я ненавижу холод. Так мы и ютимся с этими растениями – ни богу свечка, ни черту кочерга. Но Гамлет цветет, а авокадо продолжает тянуться к солнцу. И кто я такая, чтобы отказывать им в помощи.

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