«За пушку взялся и залез на танк» 11.06.2022, 21:30

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Украинец прославился смелым поступком - в первые дни войны он пытался остановить колонну техники.

Местный житель Бахмача прославился смелым поступком - в первые дни войны он пытался остановить колонну техники российских оккупантов и бросил на нее свой велосипед. Произошло это 26 февраля, когда российские войска зашли в город, пишет «Главред».

"Они спонтанно заехали. Мало кто и знал. Повыскакивали, кто откуда. Я там далеко живу. Приехал домой. Супруга говорит: "Танки там стоят. Колонна целая". Я на велосипед - и бегом сюда", - рассказал мужчина.

Местная жительница Надежда Удод наблюдала за этим из окна и снимала на телефон.

"Собралось немало людей. Вижу, мужчина на велосипеде летит. Спрыгивает почти на ходу и бросает велосипед под танки. Танк проехал, второй едет. Он вытаскивает велосипед и снова бросает еще раз пять", - сказала очевидица событий.

"Увидел, на башне сидят молодые ребята такие, ну дети. И так себе сидят, как Рэмбо. Ну, у меня и закипело. И они давай трогаться. Один поехал. А я на другой танк. Вот тут стоял, взял и на танк велосипед бросил. Он переехал и поехал. Я на второй бросил. А на третий встал на танк, заскочил. Думаю, его остановлю... За пушку взялся и залез на танк... Танк остановился", - вспоминает Сергей.

Куда забираться и как можно остановить такую технику, мужчина знал. Два года службы в армии ездил на танках, знает каждый механизм.

"Я закрыл амбразуру механику. Я за пушку рукой задержался, а ногой закрыл ему. Я вообще-то командир танка. Я знаю. Ногу положил – механик увидел, что темно, ему надо остановиться. Там парень Саша из Курени, я велосипед, тот футболку бросил на следующий БМП... Там один командир, старший, сидел на броне, выстрелил вверх... Они и поехали так далее. Я тогда велосипед забросил наверх", - добавил он.

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