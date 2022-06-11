Гайдай: ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке 11.06.2022, 21:45

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Сергей Гайдай

В Луганской области сейчас несколько тяжелых направлений.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ побеждают в уличных боях в Северодонецке, но российская артиллерия уничтожает дом за домом, пишет liga.net.

В Луганской области сейчас несколько тяжелых направлений – со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец, которая сейчас обмелела. Очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке.

Оккупанты обстреливают часами из артиллерии территорию завода "Азот". В результате чего произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекла смазка.

Гайдай добавил, что с вновь оккупированных территорий захватчики вывозят зерно КрАЗами.

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