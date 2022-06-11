В Беларуси больше 2 тысяч организаций и ИП проходят процедуру банкротства 11.06.2022, 21:52

Среди них есть известные заводы, которые «спасали» годами.

В Беларуси больше 2030 организаций и индивидуальных предпринимателей проходят процедуру банкротства. Это следует из данных Минэкономики, пишет zerkalo.io. Среди них есть в том числе и государственные организации, многие из них пытались спасти годами.

В списке организаций и ИП, которые находятся в 2022 году в процедуре банкротства, значится 2031 позиция.

Среди них есть и государственные — дорожно-строительное предприятие «Белоозерская ДСПМК-26», строительное предприятие «ПМК-4», «Пинская СПМК-5», чашникское коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Чашникское».

В этом списке также значатся такие организации, как «Птицефабрика Медновская» в Брестском районе, «Птицефабрика Слонимская»,

«Брестский комбинат строительных материалов», «Минский завод строительных материалов», «Мотовело», Миорский льнозавод, Барановичидрев, «Сукно», «Ковры Бреста», «Борисовский консервный завод», «Управляющая компания холдинга «Забудова», Молодечненский завод металлоконструкций, Узденское районное потребительское общество, «Березинский мясокомбинат», «Завод проммеханика», «Белросмясснаб».

В «черном» списке — несколько подразделений «Минскоблсельстрой».

Несколько примеров, как пытались «спасти» заводы

К примеру, легенду легпрома госкомпанию «Сукно» экономический суд Минска в феврале 2018 года признал экономически несостоятельной и назначил в отношении предприятия санацию продолжительностью 18 месяцев. Заявление о банкротстве подали основные акционеры, что было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер». План санации включал в себя наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры, взыскание дебиторки, реализацию неликвидных или неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» — один из крупнейших в СНГ производитель изделий для стройиндустрии. Предприятие ранее имело более 560 единиц технологического оборудования. Данное оборудование позволяет выпустить до 30 тыс. тонн в год металлоконструкций разной степени сложности. Площадь занимаемой территории — 55,3 га, площадь застройки — 19 га. Численность работников предприятия составляла около 800 человек.

Экономический суд Минской области еще в 2018 году возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» (МЗМК) и открыл защитный период.

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