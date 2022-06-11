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Врач назвал простой способ улучшить сон

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  • 11.06.2022, 22:05
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Врач назвал простой способ улучшить сон

Он доступен каждому.

Врач-сомнолог назвал главное средство в борьбе с бессонницей. По его словам, следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок, пишет medicina.ua. В этом помогает нормализация режима пробуждения.

Врач пояснил, что вставать всегда следует в одно и то же время - как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения будет налажен, вопрос бессонницы будет решен.

Доктор скептически высказался по поводу применения различных травяных чаев для нормализации сна. По его словам, в этом вопросе полезнее была бы валериана.

Доктор медицинских наук, сообщил что индивидуальная норма сна может составлять от 4 до 12 часов, спать днем можно, но лучше, чтобы такой сон не превышал 45 минут.

Врач-невролог и сомнолог в свою очередь предупредила, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.

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